Está aí uma informação que me interessou: acordar sem mau hálito. Quando li o material perguntando se acordamos com halitose matinal, pensei na hora: quem nunca? Foi o que me atraiu a compartilhar as informações que recebi com os leitores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A todos que prezam um beijo gostoso de bom-dia do companheiro (a) logo ao despertar, a chamada halitose matinal é algo que, sem dúvida, não combina com scripts dos romances. Conseguir evitá-la, ou acabar com ela, é bem interessante para quem tem alguém dormindo ao lado. Mas será que isso é realmente possível?

De acordo com a otorrinolaringologista Ligia Maeda, médica do Hospital Paulista, há, sim, várias formas de evitar o mau hálito nas primeiras horas do dia, embora não exista fórmula mágica para isso, digamos assim.

De acordo com a especialista, não há medicamento direcionado para o problema. A prevenção deve ser feita por meio da higiene bucal adequada, hidratação ao longo do dia, alimentação e hábitos saudáveis. Não fique triste, a doutora explica que todos nós temos halitose matinal. A diferença é que em algumas pessoas ela pode ser mais intensa.

Mitos, causas e soluções para a halitose

A halitose matinal se dá por conta da redução do fluxo salivar durante o sono, o que favorece a proliferação de bactérias na boca. Essas bactérias produzem compostos sulfurados voláteis, que causam o mau hálito. Dessa forma, quem tem produção deficiente de saliva ou maior propensão ao acúmulo de bactérias, principalmente na língua, tende a apresentar a halitose matinal mais acentuada.

A especialista recomenda investigar as possíveis causas. Se os cuidados de higiene habituais não forem suficientes ou se houver retorno da halitose pouco tempo após realizá-los, é importante procurar avaliação médica e fazer o exame do hálito, a cromatografia gasosa com Oral Chroma. Isso permite o diagnóstico e o tratamento de acordo com a causa.

Está enganado quem pensa que enxaguante bucal resolve. A médica afirma que além de não resolver, ele pode até piorar. Alguns produtos têm álcool na composição, o que tende a ressecar a cavidade bucal e agravar o problema.

Por isso, é fundamental diagnosticar a causa da halitose para que ela tenha o tratamento direcionado.

Outro ponto de atenção é que o problema pode piorar com a idade, pois, à medida que as pessoas envelhecem, é comum a produção de saliva diminuir. Isso se deve a vários fatores, como uso de certos medicamentos, condições médicas, alimentação, baixa ingestão de água ou, simplesmente, decorrer do processo natural de envelhecimento. Nesses casos, deve-se procurar o médico e fazer o exame de hálito.

Mau hálito infantil está ligado à respiração bucal

A seguir, confira dicas para evitar a halitose matinal:

Escove os dentes antes de dormir por pelo menos dois minutos, use pasta de dente com flúor. Utilize fio dental para remover partículas de comida e placa.

Escove a língua, porque ela pode acumular bactéria. Use um raspador ou a escova de dentes para limpá-la.

Evite alimentos que causam mau hálito, como alho, cebola e comidas muito temperadas. Evite comê-los à noite.

Beba água, pois boca seca é uma das principais causas do mau hálito matinal. Beber água antes de dormir e manter-se hidratado durante o dia ajuda a manter a boca úmida.

O álcool e o fumo contribuem para a boca seca e o acúmulo de bactérias, aumentando o risco de halitose matinal.

Se você tiver cáries e gengivite, entre outras condições bucais, procure tratamento, pois elas podem contribuir para a halitose.