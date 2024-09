Da próxima vez que você estiver saboreando um pedaço de chocolate amargo, pode estar ajudando seus olhos, segundo estudo recente. Pesquisadores da Itália descobriram que comer cerca de três quadradinhos de chocolate amargo (de uma barra padrão) pode melhorar o funcionamento dos vasos sanguíneos dos olhos. Esses vasos são essenciais para a visão saudável.



Segundo o autor principal do estudo, Giuseppe Querques, o aspecto mais surpreendente foi que uma dose relativamente pequena de chocolate amargo é capaz de modificar a motilidade e a dilatação dos vasos da retina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os termos motilidade e dilatação referem-se à capacidade dos vasos sanguíneos da retina de se moverem e se expandirem.



Querques, que também é professor de oftalmologia na Università Vita-Salute San Raffaele, em Milão, diz que isso sugere que o chocolate amargo pode ajudar a prevenir doenças oculares e trazer benefícios mais amplos à saúde, já que os efeitos observados nos vasos sanguíneos dos olhos podem refletir como o cacau afeta o resto do corpo.



Isso abre um cenário importante para o possível uso do cacau na prevenção de doenças da retina e, potencialmente, seus efeitos sistêmicos no resto do corpo.



O consumo do chocolate amargo alargou significativamente os vasos sanguíneos na retina quando expostos à luz bruxuleante. Esse alargamento melhora o fluxo sanguíneo, permitindo que a retina receba mais oxigênio e nutrientes, o que a ajuda a funcionar corretamente. A retina é responsável por transformar a luz em sinais que o cérebro interpreta como imagens.



Problemas na retina podem levar à visão turva, manchas escuras ou à perda de visão em certas áreas.



Querques e equipe compararam os efeitos do chocolate amargo com o chocolate ao leite. O produto amargo continha 400 miligramas de flavonoides (compostos vegetais conhecidos por seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios), enquanto o ao leite continha menos.



Duas horas após comer o chocolate, a equipe descobriu que o chocolate amargo levou à expansão de 4% dos vasos sanguíneos, em comparação com a expansão de 2,75% após comer chocolate ao leite. Um aumento de 45%.



De acordo com Queques, o chocolate amargo ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico. Essa descoberta se soma a pesquisas de 2018, que mostraram que comer uma barra de chocolate amargo melhorou a clareza visual e a capacidade de ver diferenças entre áreas claras e escuras em poucas horas. Os pesquisadores daquele estudo afirmaram que essa melhora pode ser devido ao aumento do fluxo sanguíneo para a retina, o que ajuda a fornecer mais oxigênio e nutrientes.



No entanto, o novo estudo não encontrou diferenças significativas no fluxo sanguíneo geral ou na estrutura dos vasos retinianos entre chocolate amargo e ao leite.



Embora o amargo pareça melhorar a função dos vasos sanguíneos, ele não parece afetar sua estrutura geral ou fluxo sanguíneo.



Giuseppe Querques afirma que mais estudos são necessários para entender como o consumo regular de chocolate amargo pode impactar os vasos sanguíneos da retina ao longo do tempo.



Vasos sanguíneos retinianos saudáveis são essenciais para uma visão clara e prevenção de doenças oculares graves. De acordo com o National Eye Institute do NIH, vasos sanguíneos retinianos danificados podem levar a doenças como retinopatia diabética, causada por altos níveis de açúcar no sangue, e à degeneração macular relacionada à idade, que afeta a visão.



Além disso, a saúde da retina está intimamente ligada à saúde cardiovascular geral. O chocolate amargo, rico em flavonoides de cacau, oferece alguns benefícios: melhora o fluxo sanguíneo e reduz a inflamação. Isso significa que manter o coração saudável também pode afetar positivamente os olhos.



De acordo com Giuseppe Querques, se estudos posteriores confirmarem que o consumo regular de chocolate amargo desempenha papel favorável na prevenção ou no tratamento de doenças da retina, a ingestão diária de cacau pode ser usada como terapia ou prevenção não apenas de doenças da retina, mas também de doenças sistêmicas.