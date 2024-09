A Semana Criativa de Tiradentes chega à sua oitava edição, celebrando o melhor do design, artesanato e cultura brasileira.

O evento acontecerá de 17 a 20 de outubro, com a participação de renomados designers e artesãos, prometendo programação rica e diversificada.

A cada edição, a Semana Criativa se consolida como local ideal para discutir cultura e identidade brasileira nos campos do artesanato, design, arquitetura, moda e gastronomia, sempre com um toque de brasilidade. O festival reunirá projetos, iniciativas e inspirações de todo o país.

Estão confirmadas participações dos estados de Mato Grosso do Sul e Pará. A do Pará será a mais grandiosa, destacando o que há de mais relevante no mundo da artesania, das artes, da arquitetura, da música e da gastronomia paraense.



Os designers convidados para as imersões com os artesãos são Alexandre Salles, Carolina Armellini (Fetiche Design), Fabiana Queiroga, Gustavo Bittencourt, Luciana Pires (Ateliê Caféadois) e Paulo Biacchi (Fetiche Design). Os artesãos participantes são Beto Romero, Bela Ladeira e Nôca, Deise e Fabio Reis (Imperial Estanhos), Edna, Tatiane e Wellington Carvalho de Santana, Eliana Maia, Expedito Jonas de Jesus, Luciano Jaques, Maria Conceição de Paula, Marlon Carvalho, Raimundo Nonato, Rosana Nascimento e Silvânia Machado.



Este ano, a Semana Criativa de Tiradentes foca exclusivamente em artesãos veteranos, proporcionando uma oportunidade renovada de se destacarem tanto na exposição quanto no palco principal. Alexandre Salles, Carolina Armellini e Fabiana Queiroga fazem a sua estreia no evento.

A programação incluirá mais de 30 palestras e bate-papos, reunindo nomes como os arquitetos Renato Mendonça, Erica Saraiva, Renato Diniz, Guilherme Ortenblad e Sophia Jales; os designers Gustavo Grecco, Marcelo Rosenbaum, Fabio Marx e Rafael Quick; e os estilistas Rodrigo Tremembé, Maurício Duarte e Thaís Losso, que, ao lado de Jackson Araújo, comanda o projeto Trama Afetiva. Também estarão lá Cristina Lucchetti, diretora de estilo da Farm Brasil; o coletivo paraense Raio que o Parta; o fotógrafo Luiz Braga; Luis Matuto e Bruno Brito, da Arado, além de artesãos mineiros, alagoanos e cearenses.



O festival ocupará cerca de 10 locais na cidade, com destaque para a aguardada Escola da Semana, que será inaugurada durante o festival, oferecendo oficinas e experiências imersivas. Além das palestras, haverá exposições, oficinas, lançamentos de livros em parceria com a Editora Olhares e instalações inovadoras. Destaque para a nova instalação de Hugo Sasdelli e Jader Almeida, e a intervenção urbana “Becos” pelos escritórios da Zoom Urbanismo, Arquitetura e Design e do Studio Brasileiro.