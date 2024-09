Será mesmo que o sal de cozinha pode ser a chave para o avanço do tratamento do câncer? Parece que sim.



Dois novos estudos, publicados no último dia 28 de agosto, na Nature Immunology, descobriram que níveis elevados de sal podem aumentar significativamente a capacidade das células imunológicas de matar o câncer. Um dos estudos mostrou que os ratos que consumiram uma dieta rica em sal também tiveram tamanhos de tumor reduzidos como resultado.



Segundo o presidente de Imunologia de Infecções na Universidade Friedrich Schiller, em Jena, na Alemanha, Zielinski, o sal se revelou um fator surpreendentemente simples, mas negligenciado no aumento da eficácia das células que matam o câncer.



Embora a pesquisa sugira que uma abordagem baseada em sal pode se tornar uma ferramenta valiosa para melhorar os tratamentos contra o câncer, os pesquisadores disseram em um comunicado à imprensa que não recomendam comer mais sal em humanos para ativar a resposta imunológica contra o câncer.



Pesquisadores do Instituto Leibniz para pesquisa de produtos naturais e biologia de infecções do Instituto Hans Knöll descobriram que o sódio, um componente do sal de cozinha, pode aumentar significativamente a atividade das células T. As células T são um tipo de célula imune que combate o câncer.



As células T assassinas, especificamente as células T CD8+, são essenciais para identificar e destruir células cancerígenas. Elas reconhecem células cancerígenas por suas proteínas cancerígenas e liberam substâncias tóxicas para matá-las diretamente.



O estudo liderado por Zielinski mostrou que os tumores de câncer de mama humano têm níveis mais altos de sódio em comparação ao tecido saudável, e adicionar sal ajudou as células T a combater o câncer, levando a melhores taxas de sobrevivência para os pacientes.



Células T tratadas com sal também foram adicionadas a tumores em culturas de células e em camundongos. Pesquisadores descobriram que o sal ajuda as células T a usar melhor o açúcar e os aminoácidos, resultando em uma melhor capacidade de eliminar células tumorais.



“Conseguimos mostrar que o sódio melhora a resposta imunológica das células T CD8+”, disse Chang-Feng Chu, coautor do estudo, em um comunicado à imprensa. Outros experimentos mostraram que “tumores pancreáticos encolheram nos camundongos depois que injetamos neles células T pré-tratadas com sal”, disse Chu.



O pesquisador Enrico Lugli descobriu que adicionar sal às culturas de células pode despertar as células T, aumentando sua longevidade e ação antitumoral.



No entanto, os autores disseram que uma dieta rica em sal não é facilmente transponível para humanos devido às consequências que pode ter no sistema cardiovascular. Eles sugeriram que, em vez disso, as células T podem ser expostas a altos níveis de sal por um curto período de tempo antes de serem transplantadas em pacientes como uma forma de terapia contra o câncer.



Segundo a equipe, embora essas descobertas sejam promissoras, elas precisam ser confirmadas em ambientes clínicos. Um estudo do início deste ano descobriu que pessoas que regularmente adicionavam sal à comida tinham um risco 41% maior de câncer gástrico em comparação com aquelas que raramente ou nunca adicionavam sal. A pesquisa também mostra que a ingestão excessiva de sal pode levar a doenças cardiovasculares, doença renal crônica, osteoporose e câncer de estômago.