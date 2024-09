Além de antidepressivos, peixes podem ser contaminados com analgésicos e antibióticos. Descartar medicamentos em casa agrava o problema

Acredito que agora não falta mais nada. Vejam vocês: traços do antidepressivo fluoxetina – o conhecido Prozac – foram detectados por um estudo australiano-italiano de lagos e rios, e podem estar afetando peixes de água doce.

Um estudo de cinco anos realizado por cientistas da Escola de Ciências Biológicas da Universidade Monash e do Departamento de Ciências Ecológicas e Biológicas da Universidade de Tuscia examinou o efeito de resíduos farmacêuticos em peixes de água doce na Austrália.



Mas por que antidepressivos foram encontrados em lagos e rios? Quando os pacientes tomam qualquer tipo de medicamento prescrito, seus corpos não absorvem todo o medicamento. O resíduo é excretado na urina ou nas fezes, que então é descarregado nos vasos sanitários e passa para os cursos d'água e centros de tratamento de resíduos. O resíduo permanece na água e a vida aquática em nossos cursos de água pode absorver esses poluentes restantes.



De acordo com algumas estimativas, a “biodisponibilidade” da fluoxetina é de aproximadamente 70% a 72%. Biodisponibilidade é a porção de um medicamento ou outra substância que entra na corrente sanguínea. Os 28% a 30% restantes são excretados como resíduos.



Mesmo em centros de tratamento de resíduos, onde as águas residuais são tratadas para remover contaminantes, muitas de nossas modernas estações de tratamento de água não foram projetadas para filtrar produtos químicos relacionados a produtos farmacêuticos.



Depois que a água tratada é devolvida aos cursos d'água, a água contaminada com produtos farmacêuticos ainda pode ser absorvida pelos peixes. Além disso, medicamentos não utilizados ou vencidos são frequentemente – e inadequadamente – descartados nos banheiros, o que agrava o problema.

O estudo descobriu que, “entre os produtos farmacêuticos, é importante destacar analgésicos, reguladores lipídicos, antibióticos, diuréticos, anti-inflamatórios não esteroides, estimulantes, antissépticos, betabloqueadores, antimicrobianos, bem como seus metabólitos e produtos de transformação. Esses contaminantes são introduzidos no meio ambiente durante sua produção por meio de águas residuais provenientes de áreas urbanas e hospitais.”



Além de produtos farmacêuticos, os ambientes aquáticos também podem ficar poluídos com microplásticos e metais pesados, como arsênio, ferro ou cobre, provenientes de estações de tratamento de águas residuais e indústrias com uso intensivo de produtos químicos que liberam águas residuais contaminadas com metais.



De acordo com estudo de 2022, intitulado “Produtos farmacêuticos no ambiente aquático”, da Universidade de Gdansk, na Polônia, “uma variedade de poluentes, como pesticidas, metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e, mais recentemente, partículas microplásticas e produtos farmacêuticos, entram em corpos d'água por meio de atividades antropogênicas (atividade humana) e ameaçam a saúde de plantas, animais e humanos devido à sua toxicidade aguda e risco potencial de acumulação”.



Para impedir que isso ocorra os processos de tratamento de água terão que ser modificados para conseguir filtrar produtos farmacêuticos, e isso exigirá o envolvimento dos governos. A maioria dos centros de tratamento de água são regulamentados em nível nacional. Alguns também aderem a padrões definidos por organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Internacional para Padronização (ISO), que definem padrões de água limpa globalmente.



Embora mais pesquisas sejam necessárias para entender exatamente como esses poluentes podem prejudicar o ambiente aquático, melhorar os padrões de monitoramento e conformidade pode diminuir o impacto desses produtos químicos em ambientes de água doce, de acordo com especialistas.