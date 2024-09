A Mauricio de Sousa Produções (MSP) chega à Bienal Internacional do Livro de São Paulo de 2024 mostrando que conversa com todas as gerações. O evento segue com programação até domingo (15/9).



Em parceria com as editoras Online, Girassol, Maquinaria, Moderna, Panini e Record, lança mais de 10 novos títulos, abrangendo um universo de temas que vão de obras divertidas e informativas para as crianças, passando pelo tema da acessibilidade e chegando à visão empreendedora do pai da Turminha mais amada do Brasil e à trajetória de Mônica Sousa, a filha de Mauricio que inspirou a personagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A MSP – com 65 anos de história e legado marcado por mais de 550 títulos de livros, a marca de 1 bilhão de revistas vendidas em seus mais de 60 anos de história e 12 milhões de livros nos últimos cinco anos – celebra o poder da leitura e seu papel na educação informal de gerações de brasileiros.

Na Bienal, o público terá a oportunidade de mergulhar em lançamentos que exploram desde livros de colorir, perfeitos para os pequenos leitores, até títulos voltados para os públicos jovem e adulto.



Para os pequenos, a novidade fica por conta do inédito “Até a Mônica solta pum?”, de Ilan Brenman. Nessa divertida história, o autor do clássico infantil “Até as princesas soltam pum” apresenta Mônica e sua Turma de uma forma inédita.



Além dele, chega a novidade escrita por William Sanches: “Turma da Mônica e o mistério dos superpoderes mentais”. No livro, o autor mostra às crianças que todos nós temos superpoderes esperando para serem descobertos e utilizados.



Pensando em trazer cada vez mais acessibilidade ao universo da MSP, será lançado também o “Grande livro de libras”, uma jornada educativa, inclusiva e divertida.



Para os adolescentes, a Turma da Mônica Jovem chega com o título inédito “Umbra”, história cheia de aventuras, em que Mônica, Cebola, Magali e Cascão enfrentam desafios que testam a capacidade de enfrentar os próprios medos.



Para os adultos há a biografia de Mônica Sousa, “Mônica: a mulher à frente da personagem”. No livro que chega às livrarias pela Editora Record, a executiva abre o coração e compartilha suas memórias desde a infância, a descoberta da personagem que levava seu nome e a relação singular com a fama do pai, Mauricio de Sousa.



A obra destaca como a força e determinação, características da menina do vestido vermelho, moldaram sua vida como mulher, mãe, avó e a executiva de sucesso à frente da Mauricio de Sousa Produções.



Com honestidade e bom humor, a autobiografia revela detalhes inéditos, como o diagnóstico tardio de TDAH, aos 56 anos, e como ela superou desafios para trilhar seu próprio caminho. Além, é claro, de falar de sua relação familiar e com o pai.



“Com certeza, não foi fácil para minha filha ter a sua vida atrelada, desde criança, a um dos principais ícones da cultura pop do país. Mas, assim como nos quadrinhos, a principal força da Mônica nunca esteve nos músculos. O seu grande 'poder' está na capacidade de superar dificuldades, de incentivar as pessoas à sua volta, de buscar caminhos, de não deixar ninguém desistir”, revela Mauricio de Sousa.