A Maria Filó, que sempre se destacou pela versatilidade e charme de suas peças, que atravessam temporadas e gerações, desfilou no Copacabana Palace sua coleção de verão 2025, “Despertar”. As peças mesclam tecidos leves e fluidos, padrões étnicos e bordados, trazendo à tona a beleza do estilo boho chic, em alta no cenário fashion.



A diretora-criativa da marca, Maria Rita Magalhães Pinto, trouxe uma releitura moderna e atualizada desse estilo para a nova coleção, com estampas e shapes que remetem às produções boho chic, e explorou um mix versátil de texturas que traduzem o charme atemporal da grife.



Dentre as apostas boho chic para imprimir elegância no dia a dia, está o vestido longo estampa Thali, uma boa escolha para quem busca elegância e conforto em um só look. Feito em viscose com um toque de poliéster, oferece caimento fluido e leveza. A estampa vibrante garante um visual sofisticado. O kimono bordado Tikihe adiciona um toque de sofisticação no look. Feito em uma mistura de linho e viscose, traz autenticidade com detalhes especiais e bordado.



A blusa com estampa Barrado Buquê é uma peça must-have que combina elegância e estilo. A estampa floral, característica marcante do estilo, acrescenta um toque de sofisticação. Outra seleção de looks boho chic é a da estampa Paisley. A calça e a blusa são ótimas para quem busca conforto. O vestido é uma peça que traz leveza e frescor ao guarda-roupa, com um design atemporal.



A Maria Filó nasce no Rio de Janeiro, da habilidade de unir o artesanal ao contemporâneo. Feita para mulheres reais e confiantes, a marca traz charme, elegância e versatilidade para as mais diversas ocasiões. Há mais de 25 anos e com mais de 30 lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, a Maria Filó tem a atemporalidade como ativo de força e cria peças que atravessam temporadas e gerações.