Cabeleireiro de Kylie Jenner, Jennifer Lopez e Anitta morre aos 34 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Jesus Guerrero, conhecido como cabeleireiro de celebridades como Kylie Jenner, Anitta e Jennifer Lopez, morreu aos 34 anos. A morte foi anunciada pela família do rapaz nesse domingo (23/2), mas a causa não foi revelada.

"Gostaríamos de agradecer a todos pelo amor e apoio durante este momento difícil. Jesus era a luz mais brilhante, nunca duvidamos de que ele tocou os corações e vidas de todos que conheceu. Choramos repetidamente ao relembrar e nos perguntar o que poderíamos ter feito de diferente para que ele ainda estivesse aqui", disse a família em um story.

Em outro post, os familiares agradeceram o carinho e pediram para que amigos e clientes mandassem fotos e vídeos de Jesus para matar as saudades. “Ver todas as postagens cheias de amor enche e parte nossos corações ao mesmo tempo. Se alguém tiver vídeos ou fotos que gostaria de nos enviar por aqui, adoraríamos cada registro. Não sei como o mundo seguirá sem sua luz, mas sei que ele nos dará forças para superar qualquer obstáculo. Descanse em paz, Jesus. Todos nós te amamos”, declarou a família.

Jesus foi responsável pelos penteados de Anitta em diversas cerimônias e premiações internacionais, como o Grammy 2023. A última publicação do cabeleireiro no Instagram é da produção da cantora Kali Uchis no Grammy 2025, cujo cabelo foi feito por ele.





Ele ficou conhecido por ser o cabeleireiro oficial de Kylie Jenner, com quem trabalhou desde 2019. Nascido no Texas, nos Estados Unidos, ele era filho de imigrantes e contava a história de trabalho e superação que passou em sua vida.

A família de Guerrero abriu uma vaquinha para custear o funeral. A página tem uma meta de US$ 60 mil. Mais da metade do valor já foi arrecadado.