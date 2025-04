Elegância em todos os momentos

Gustavo Marx/Divulgação

Barbara Bela criou seu outono-inverno 2025 tendo como inspiração uma jornada que transcendo o tempo, o que leva a uma coleção atemporal, cheia de estilo, personalidade e bom gosto. E não poderia ser diferente porque este ano celebra seus 50 anos. Para uma data tão especial, a grife segmentou a coleção em drops, cada um deles com uma inspiração específica, dentro do tema principal.



A primeira cápsula lançada foi a Voyage. “Assim como uma viagem que fica gravada na memória, o que vestimos também evoca emoções, conta histórias e marca capítulos importantes. Garimpamos tecidos especiais e criamos um mix diferenciado de materiais, texturas e cores, que traduzem feminilidade e sofisticação. Voyage é uma coleção com peças que permitem ousar e personalizar cada look combinadas com os acessórios interessantes”, explica a diretoria criativa Georgiana Mascarenhas.



Moderno e versátil, o outono-inverno da Barbara Bela foi criado para acompanhar momentos especiais, que exaltam a presença com elegância, explorando o poder da moda de comunicar estilo e personalidade. Por isso, cada drop lançado apresenta peças para o casual, o chique e a festa.



A marca resgatou dois ícones da moda que representam sofisticação, versatilidade e história: o tweed e as pérolas. Esses clássicos, carregados de significado e herança, como a Barbara Bela, surgem em interpretações contemporâneas, misturando tradição e modernidade, em peças que transitam com maestria entre o casual e o formal, em um trabalho de muita harmonia de Georgiana Mascarenhas e da estilista Vania Nielsen.

Gustavo Marx/Divulgação



A coleção



Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, como os vestidos fluidos de alças, minimalistas ou ricamente bordadas em preto sobre preto; micro pseudo-plumas azuis que envolvem trench coats, blusas e casacos oversized.



Casaquetos e saias retas formam conjuntos perfeitos, mas brilham em outras combinações dentro da coleção, pois permitem explorar múltiplas possibilidades. Longos elegantes, midis estilo coquetel e o casual chic trazem um toque extra de refinamento.



Inspirados na Maison Chanel, que o consagrou na década de 1920, os tweeds italianos de alta qualidade – reconhecidos por sua textura sofisticada e durável – aparecem em tons predominantes de verde, creme ou azul refletindo elegância e versatilidade.



O caimento impecável da seda e o novo brilho molhado são perfeitos para os vestidos fluidos, proporcionando movimento e transparências estratégicas. As rendas trazem a feminilidade clássica e refinada. Os canutilhos e o jacquard em 3D dão o toque de glamour. O destaque da sofisticada alfaiataria são blusas e calças repaginadas com tecidos risca-de-giz com fios de leve brilho, peças que transitam entre o clássico e o contemporâneo.

Gustavo Marx/Divulgação

Hotel RITZ



O segundo drop do inverno percorre os salões do lendário Hotel Ritz — onde Coco Chanel viveu, Ernest Hemingway brindou e Audrey Hepburn sonhou —, na Place Vêndome, atravessa as páginas de grandes romances (como “Paris é uma Festa”, de F. Scott Fitzgerald) e chega ao mundo fashion atual com elegância absoluta. A coleção nasce do desejo de recriar o mood dos icônicos salões que atravessam os tempos e as histórias e transita entre o luxo discreto e uma atitude arrebatadora.



Minimalismo com intenção. Drama com controle. Neste drop, a Barbara Bela propõe uma nova leitura da festa — menos sobre excesso, mais sobre atitude. Cada peça foi criada para marcar presença sem esforço, com silhuetas arquitetônicas e detalhes silenciosos. Uma estética que valoriza o corte perfeito, a silhueta precisa, a presença leve, mas antagonicamente marcante. Ritz representa a mulher que conquista com a força de sua imagem.



TECIDOS E BORDADOS

Crepe georgete e organza, seda pura, jacquard italianos, flores bordadas, tule com maxi canutilhos e veludo de seda: a seleção carrega a densidade que a estação pede. A fluidez aparece em plissados artesanais e capas dramáticas com leveza, como deve ser no luxo contemporâneo.



Alças lateralizadas, bordados manuais em relevo e flores aplicadas em materiais nobres. Não há peças óbvias. Cada look carrega uma intenção, seja um corte estratégico ou uma fenda inesperada.