Qual o corte certo para cada tipo de cabelo?

Geralmente, quando a mulher quer mudar o visual, a primeira coisa que faz é mudar o corte ou a cor dos cabelos. O problema é que nem sempre sai como esperado. A solução é se consolar e esperar o tempo agir, afinal, cabelo cresce. E usamos recursos paliativos como usar cabelo preso, triara, etc.

Quando começou a moda dos cabelos cortados em estilo “desarrumado” o que mais se viu na rua foram mulheres descabeladas, afinal, nem todas conseguem manter o corte da forma que fique bonito: o desarrumado, arrumado, que é como deve ser. Coisa que só os profissionais conseguem. Por isso, pedimos ajuda à hairstylist Fabíola Gonçalves, do Mega Studio Be Emotion.

Cortes em camadas são ideais para valorizar os cachos fotos/pinterest



Escolher o corte de cabelo ideal vai muito além de seguir tendências, é uma questão de realçar a beleza natural e garantir um visual harmonioso. Cada tipo de fio, seja liso, ondulado, cacheado ou crespo, possui características únicas que podem ser valorizadas com cortes estratégicos. Além disso, o formato do rosto e o estilo de vida também influenciam na escolha perfeita. Confira as dicas e descubra o modelo que mais combina com você:



1. Cabelos lisos: Para os cabelos lisos, os cortes mais retos ou com camadas sutis são uma excelente escolha. “O corte reto dá um visual elegante e sofisticado, perfeito para quem busca um estilo mais clássico e fácil de manter”, sugere Fabíola. Se quiser mais movimento, as camadas leves podem adicionar um toque de volume sem pesar nos fios. Para quem gosta de um estilo mais ousado, um long bob ou um bob clássico com camadas discretas pode ser a escolha ideal.



2. Cabelos cacheados: Para quem tem cabelos cacheados, a chave para um corte perfeito é a texturização. “Cortes em camadas são ideais para valorizar os cachos, evitando que o cabelo fique pesado ou sem forma. Elas ajudam a manter a definição e o volume natural dos fios, além de proporcionar uma leveza e cheia de movimento”, aponta a especialista. Cortes arredondados são outra opção para esse tipo de fio e ideais para preservar a textura natural do cabelo, mantendo o seu volume e forma. Este estilo é icônico e permite que os cachos sejam exibidos em toda a sua glória. “O volume é valorizado e o corte é fácil de manter, além de oferecer uma aparência poderosa e cheia de personalidade’’, explica.



Outro tipo de corte indicado é o Tapered cut, mais curto nas laterais e na parte de trás, com um pouco mais de comprimento no topo, que pode ser deixado mais volumoso. “O tapered cut permite que a textura natural do cabelo se destaque, enquanto as laterais mais curtas proporcionam um contraste elegante. Esse estilo é moderno e prático para o dia a dia’’.



3. Cabelos Ondulados: Para esse tipo de fio, é recomendado o corte reto que termina em um comprimento uniforme (Blunt), mas com as pontas levemente desfiadas para dar um toque de movimento. “Ele mantém a estrutura e a definição das ondas, permitindo que elas se expressem, sem parecer pesadas. As pontas desfiadas adicionam suavidade e leveza ao visual”, comenta a hairstylist. Outro corte que valoriza o visual desse tipo de fio é o Shaggy cut, estilo descontraído e que apresenta diferentes comprimentos, criando um visual bagunçado e cheio de movimento. “O shaggy é perfeito para cabelos ondulados, pois realça a textura natural e proporciona um visual despreocupado. As diferentes camadas ajudam a dar volume e definição às ondas, tornando o cabelo mais leve e dinâmico”, completa.



4. Cabelos crespos: Para os cabelos crespos, um dos cortes recomendados é o arredondado, pois mantém o volume natural e valoriza a textura das mechas, o que traz um visual equilibrado e cheio de personalidade. “Esse estilo permite que os fios ganhem forma de maneira harmoniosa, realçando os cachos sem comprometer o volume e a definição”, explica Fabíola. Outras ótimas escolhas são o corte tapered ou camadas sutis, ideal para quem busca mais leveza e movimento, sem perder o formato dos cachos. “As camadas ajudam a distribuir melhor o volume, deixando os fios mais soltos e dinâmicos, com um efeito natural e vibrante”, ressalta.



Fabíola ainda aponta que, além de considerar o tipo de cabelo e formato de rosto, é importante escolher um corte que se encaixe no seu estilo de vida. “Escolher um estilo que realça suas características naturais e que se alinhe com sua personalidade. Consultar um profissional de confiança ajudará a encontrar a opção ideal, garantindo que você esteja sempre com o visual dos seus sonhos”, finaliza.