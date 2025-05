Pele completa com Bauny: o que vale a pena?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Se você consome vídeos de beleza no TikTok e no Instagram, com certeza já esbarrou com os produtinhos de make da Bauny. A marca vem ganhando cada vez mais espaço entre os criadores de conteúdo, com embalagens fofas, promessas de performance e versatilidade. Mas, no meio de tanto hype, bate aquela dúvida: será que os produtos entregam mesmo tudo isso? Ou é só mais uma trend que vai passar?



A reportagem do Estado de Minas recebeu produtos para fazer uma pele completa e testou por meses para contar o que funcionou de verdade, o que flopou, e pra quem cada produto pode valer a pena.

Be easy base tint



A base tint Be Easy se propõe a combinar acabamento natural com cobertura para a make. E logo de cara, um ponto positivo: a embalagem é de 35 g – geralmente, as bases têm 20g ou 30g. O frasco de plástico é compacto, resistente e cabe fácil na necessaire.



A textura é fina, fluida e fácil de espalhar. Apesar disso, ela performa melhor com pincel do que com esponja, já que a segunda pode absorver demais o produto. Mesmo com a textura leve, a cobertura surpreende: a marca promete média cobertura, mas conseguimos um acabamento médio a alto, construível, ideal para quem gosta de versatilidade.



O acabamento acetinado não chega a ser molhado, mas também não fica 100% matte, o que confere um aspecto natural, saudável e viçoso à pele. O uso do pó é recomendado especialmente em dias mais quentes. O cheiro é leve e agradável, sem causar incômodo durante a aplicação.



Além disso, ela conta com FPS 20, o que oferece uma proteção solar básica para o dia a dia — embora o uso de um protetor solar ainda seja essencial por baixo.

No meio de tanto hype, bate aquela dúvida: será que os produtos entregam mesmo tudo isso? Ou é só mais uma trend que vai passar? Divulgação/Bauny

Cartela de cores



A base conta com 12 tonalidades, divididas entre 4 tons claros, 4 médios e 4 escuros. Notamos que as duas cores mais claras têm diferença bem sutil, o que pode gerar dúvidas na hora da escolha. Já entre os tons escuros, embora exista variedade, há pouca distinção entre algumas tonalidades, o que acaba criando lacunas para peles negras de subtom mais frio ou oliva. É um ponto a ser aprimorado na expansão da cartela.



Falando de ingredientes, o produto é vegano, cruelty free e livre de parabenos. Mesmo sendo uma base, a fórmula da Be Easy traz alguns ativos de skincare, incluindo:

Vitamina E (Tocoferol): antioxidante que ajuda a proteger a pele dos radicais livres;

Acetilmetionato de Zinco: tem ação anti-inflamatória e ajuda no controle da oleosidade.



São ingredientes que não substituem seu skincare, mas ajudam a manter a pele equilibrada, principalmente para quem usa maquiagem todos os dias.

Veredicto final



A Base Be Easy da Bauny entrega um resultado acima da média: tem cobertura modulável, acabamento bonito e fórmula com ativos de cuidado. Um ponto a evoluir é a cartela de cores — especialmente em termos de diversidade de subtons.



É uma excelente opção nacional para quem busca praticidade, bom acabamento e um toque de skincare na maquiagem diária. O valor gira em torno de R$ 50 – valor semelhante à base Cover Up, da Mari Maria,que possui proposta parecida.



Outro produto semelhante é a Base Velvet Segunda Pele, da Contém 1G. Ela custa R$ 75,90, com 35 tons na cartela.

Corretivo ou corretor?



Com acabamento matte e toque seco, o corretivo líquido da Bauny oferece alta cobertura, sem pesar ou craquelar. A textura é confortável, fácil de espalhar e, mesmo sendo matte, não marca muito as linhas finas — o que o torna uma boa escolha para quem tem pele madura. O aplicador pequeno e achatado facilita o uso em áreas menores do rosto, como a região abaixo dos olhos ou ao redor do nariz.

A cobertura é construível e dá conta de olheiras intensas ou manchas pontuais com poucas camadas. São seis tons disponíveis — o que ainda é pouco, mas a marca soube dividir bem entre tons claros, médios e escuros. O produto custa R$ 57 e, apesar de não ser o mais barato do mercado, entrega um bom custo-benefício.

Entre os ativos presentes, a fórmula traz ácido hialurônico, que ajuda na hidratação da pele ao longo do dia, além de cafeína, conhecida por reduzir o inchaço e melhorar a aparência de olheiras. A presença de extrato de castanha-da-índia (Aesculus hippocastanum) contribui com ação anti-inflamatória e antioxidante.

Corretivos Coloridos Bauny



A marca também lançou quatro opções de corretivos corretores com fundo colorido, voltados para neutralizar diferentes tipos de manchas e olheiras. A fórmula é vegana e de longa duração, com os mesmos ativos do corretivo tradicional — incluindo ácido hialurônico e cafeína — o que é um ponto positivo.

A marca também lançou quatro opções de corretivos corretores com fundo colorido Divulgação/Bauny

As versões disponíveis são:

Amarelo: neutraliza tons arroxeados;

Salmão: ideal para manchas marrons e melasma em peles claras;

Caramelo: feito para corrigir manchas escuras em peles negras;

Verde: combate tons avermelhados, como espinhas e rosácea.



Apesar da qualidade da fórmula e da proposta inclusiva das cores, na prática, esses corretivos exigem mais habilidade para serem aplicados. Eles podem interferir na tonalidade da base se não forem bem esfumados ou neutralizados com um corretivo do tom da pele por cima. Por isso, não são tão indicados para quem tem uma rotina de maquiagem mais prática. Já para maquiadores ou pessoas com mais familiaridade com técnicas de correção, são ótimos aliados.

Veredicto final



O corretivo líquido tradicional da Bauny é um acerto, especialmente para quem busca cobertura alta sem abrir mão do cuidado com a pele. Já os corretores coloridos funcionam, mas exigem mais técnica — e não são tão versáteis quanto o corretivo principal.

Fica claro que a marca está investindo em fórmulas eficazes e acessíveis, e, apesar de ainda ter pontos a melhorar, já merece atenção de quem ama uma make boa com preço justo.

Pó solto ou compacto?



O pó compacto da Bauny é indicado especialmente para quem tem pele oleosa ou busca prolongar a durabilidade da maquiagem ao longo do dia. Disponível em uma cartela com 12 cores, o produto oferece opções para diferentes tons de pele, facilitando a escolha do tom ideal para uma finalização natural e uniforme.



Ao contrário da base, os 12 tons se aplicam a mais tons de pele, já que possui baixa cobertura. A fórmula contém ingredientes clássicos e eficazes para o controle da oleosidade e conforto na pele, como o talco.



Além disso, a presença do Acetato de Racealfatocoferol (vitamina E) traz um benefício antioxidante, ajudando a cuidar da pele durante o uso do produto. O pó ainda conta com proteção solar FPS 25, um diferencial importante para proteger a pele contra os danos causados pelos raios UV.



No uso prático, o pó compacto tem uma textura fina e é fácil de aplicar, proporcionando um acabamento natural quando usado com pincel. Se a aplicação for feita com esponja, o efeito fica mais marcado e pode ser comparado a uma “cara de boneca”, com maior cobertura. É possível construir camadas para intensificar a cobertura, mas vale ficar atento para não aplicar em excesso, evitando que o produto marque linhas finas e rugas, especialmente em peles maduras. A promessa de resistência da maquiagem é cumprida: a fórmula ajuda a deixar a make quase à prova d’água e bem fixa ao longo do dia, o que é ótimo para quem tem rotina intensa ou pele muito oleosa.

Pó solto



Para quem prefere o pó solto, o Power Blur promete selar a base e o corretivo, proporcionando um acabamento suave e aveludado. Além disso, ajuda a controlar a oleosidade, principalmente na zona T, reduz a aparência de poros dilatados e linhas finas, e previne a transferência da maquiagem ao longo do dia.



Sua fórmula conta com ingredientes que atuam para melhorar o toque e a fixação, como o Carbonato de Cálcio e o Dióxido de Silício, que oferecem um efeito disfarce óptico. A presença do Acetato de Racealfatocoferol (vitamina E) traz ação antioxidante, protegendo a pele.



O pó solto é oferecido em tom único, com a promessa de ser universal e atender a todos os tipos de pele, incluindo pele negra, graças a uma consultoria especializada que evitou o efeito acinzentado ou esbranquiçado comum em alguns pós universais. Ele é bem fino, leve e não oferece cobertura, funcionando mais como um finalizador que reduz o brilho e uniformiza o visual por meio do disfarce óptico.



Na aplicação, é importante ter cuidado para não usar em excesso, pois como todo pó solto, ele pode marcar linhas finas e texturas da pele. A embalagem traz um design funcional com tampa que evita desperdício e bagunça, tornando a aplicação mais prática.

Veredicto final



Comparado ao pó compacto da Bauny, o pó solto Power Blur se destaca pelo acabamento mais leve e aveludado, ideal para quem prefere uma maquiagem menos pesada e busca controle da oleosidade sem adicionar cobertura extra. Enquanto o pó compacto oferece mais cobertura e proteção solar (FPS 25), o pó solto é perfeito para finalizar a maquiagem com um toque natural e controle do brilho, especialmente para peles mistas a oleosas.



No entanto, o pó compacto pode ser mais prático no dia a dia por sua aplicação rápida e variedade de cores, já que o pó solto é um tom único e pode exigir um pouco mais de cuidado para evitar o acúmulo. Em relação ao preço, o pó solto custa R$ 79, um valor mais elevado que o pó compacto (R$ 53), mas justificado pelo acabamento sofisticado e tecnologia do produto.



Para quem busca versatilidade e acabamento natural com controle da oleosidade, o pó solto é uma excelente escolha. Para maior cobertura e praticidade, o pó compacto pode ser mais indicado.