Maquiagem para peles negras exige mais inclusão e diversidade

A população negra no Brasil representa uma parcela significativa da sociedade, com 56,1% dos brasileiros se autodeclarando pretos ou pardos, segundo dados do segundo trimestre de 2023 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE. A diversidade do brasileiro também se reflete nos tons de pele, e no mercado de beleza, ainda se observam lacunas na disponibilidade de produtos desenvolvidos especificamente para atender às nuances das peles negras, como bases, corretivos, iluminadores e blushes.

A maquiadora profissional Carlla Sandoval, especializada em noivas e em técnicas para pele negra, aponta os desafios gerados pela falta de diversidade no mercado de maquiagem. Segundo Carlla, cada tom de pele negra possui nuances únicas, mas muitas bases ainda não contemplam essa variedade de subtons, resultando em acabamentos que deixam o rosto acinzentado ou alaranjado.

Além disso, ela destaca que o problema também se estende aos corretivos, que frequentemente não oferecem opções adequadas para neutralizar olheiras ou manchas sem criar contrastes excessivos. Produtos como iluminadores e blushes específicos também são escassos. De acordo com Carlla, iluminadores em tons dourados ou bronze, que realçam o brilho natural da pele negra, nem sempre estão disponíveis nas principais linhas das marcas.

Carlla observa que essa carência afeta tanto consumidores quanto profissionais da área. Segundo a maquiadora, para oferecer uma maquiagem de qualidade, muitas vezes é necessário recorrer a marcas internacionais ou misturar produtos para alcançar o tom ideal, o que nem sempre é viável ou acessível.

Embora algumas marcas tenham começado a ampliar suas linhas de maquiagem para incluir peles negras, Carlla acredita que o mercado brasileiro ainda precisa avançar. Para ela, não basta criar mais tons de base, mas é necessário desenvolver produtos específicos que respeitem as características das peles negras, como a maior tendência à oleosidade ou a necessidade de hidratação mais intensa em alguns casos.

A maquiadora também ressalta que a maquiagem para pele negra não se limita à aplicação de produtos, mas exige uma compreensão profunda das características individuais de cada cliente. Segundo ela, é essencial adaptar as técnicas às necessidades específicas de cada pessoa, considerando fatores como o tipo de evento, condições climáticas e preferências pessoais.

Carlla Sandoval defende que a ampliação do portfólio de produtos para peles negras vai além da inclusão, representando também uma oportunidade de mercado. Ela acredita que, com a crescente conscientização sobre representatividade e diversidade, as marcas que investirem nesse segmento têm potencial para conquistar um público fiel e engajado. Para Carlla, mais do que atender a uma demanda, essa é uma chance de celebrar a beleza em todas as suas formas.

