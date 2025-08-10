Assine
O NOME DO SEU ESTÁ NA LISTA?

Quais os nomes de pets mais populares no Brasil

Na hora de adotar um cão ou um gatinho, brasileiro escolhe nome curto e fácil de falar

Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
10/08/2025 12:27

Veja os nomes mais comuns de pets no país
Veja os nomes mais comuns de pets no país crédito: FreePik

Na hora de escolher o nome do pet, muitos donos buscam originalidade e criatividade, mas a verdade é que algumas escolhas acabam se tornando mais populares entre os brasileiros. Segundo o PetCenso 2025, levantamento feito pela plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil mostram que a preferência muitas vezes caminha ao lado do clássico, da simplicidade e do afeto.

Quais os nomes mais comuns de cachorros? 

Machos

  • Thor
  • Luke
  • Theo
  • Bob

Fêmeas

  • Mel
  • Luna
  • Amora
  • Nina
  • Maia 

Quais os nomes mais comuns de gatos? 

Machos

  • Tom
  • Simba
  • Chico
  • Frajola
  • Theo

Fêmeas

  • Luna
  • Nina
  • Mia
  • Mel
  • Lua

Os nomes preferidos pelos brasileiros para os pets costumam ser curtos e fáceis de falar. Isso facilita a comunicação diária e o adestramento. 

Há também uma tendência clara no perfil dos pets: a preferência por fêmeas continua crescendo. Entre os gatos cadastrados, 52,6% são fêmeas; entre os cães, elas também lideram com 50,9% dos registros.

Vira-latas dominam lares brasileiros

O amor pelos pets vira-latas é claro e confirmado no PetCenso 2025. Cães e gatos SRDs (Sem Raça Definida) são as raças mais populares no país. Desde o primeiro PetCenso, realizado em 2016, os vira-latas mantêm a liderança entre os cachorros, mostrando a valorização da adoção e o carinho por pets únicos.

Entre os cães, os vira-latas lideram com 26% dos registros, seguidos pelos Shih Tzus (17%) e Yorkshire Terriers (6%).

Top 10 raças de cães mais populares no Brasil

  1. SRD – 26%
  2. Shih Tzu – 17%
  3. Yorkshire Terrier – 6%
  4. Spitz Alemão – 5%
  5. Lhasa Apso – 3%
  6. Golden Retriever – 3%
  7. Pinscher – 3%
  8. Dachshund – 2%
  9. Pug – 2%
  10. Maltês – 2%

No universo felino, o domínio dos gatos SRDs é ainda maior, com 86% dos registros. Entre as raças, os Siameses (5%) e os Persas (2%) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Top 10 raças de gatos mais populares no Brasil

  1. SRD – 86%
  2. Siamês – 5%
  3. Persa – 2%
  4. Maine Coon – 0,7%
  5. Angorá Turco – 0,5%
  6. Ragdoll – 0,4%
  7. Angorá – 0,3%
  8. American Shorthair – 0,3%
  9. Bombaim – 0,3%
  10. Brazilian Shorthair – 0,3%

