Quais os nomes de pets mais populares no Brasil
Na hora de adotar um cão ou um gatinho, brasileiro escolhe nome curto e fácil de falar
Na hora de escolher o nome do pet, muitos donos buscam originalidade e criatividade, mas a verdade é que algumas escolhas acabam se tornando mais populares entre os brasileiros. Segundo o PetCenso 2025, levantamento feito pela plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil mostram que a preferência muitas vezes caminha ao lado do clássico, da simplicidade e do afeto.
Quais os nomes mais comuns de cachorros?
Machos
- Thor
- Luke
- Theo
- Bob
Fêmeas
- Mel
- Luna
- Amora
- Nina
- Maia
Quais os nomes mais comuns de gatos?
Machos
- Tom
- Simba
- Chico
- Frajola
- Theo
Fêmeas
- Luna
- Nina
- Mia
- Mel
- Lua
Os nomes preferidos pelos brasileiros para os pets costumam ser curtos e fáceis de falar. Isso facilita a comunicação diária e o adestramento.
Há também uma tendência clara no perfil dos pets: a preferência por fêmeas continua crescendo. Entre os gatos cadastrados, 52,6% são fêmeas; entre os cães, elas também lideram com 50,9% dos registros.
Vira-latas dominam lares brasileiros
O amor pelos pets vira-latas é claro e confirmado no PetCenso 2025. Cães e gatos SRDs (Sem Raça Definida) são as raças mais populares no país. Desde o primeiro PetCenso, realizado em 2016, os vira-latas mantêm a liderança entre os cachorros, mostrando a valorização da adoção e o carinho por pets únicos.
Entre os cães, os vira-latas lideram com 26% dos registros, seguidos pelos Shih Tzus (17%) e Yorkshire Terriers (6%).
Top 10 raças de cães mais populares no Brasil
- SRD – 26%
- Shih Tzu – 17%
- Yorkshire Terrier – 6%
- Spitz Alemão – 5%
- Lhasa Apso – 3%
- Golden Retriever – 3%
- Pinscher – 3%
- Dachshund – 2%
- Pug – 2%
- Maltês – 2%
No universo felino, o domínio dos gatos SRDs é ainda maior, com 86% dos registros. Entre as raças, os Siameses (5%) e os Persas (2%) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Top 10 raças de gatos mais populares no Brasil
- SRD – 86%
- Siamês – 5%
- Persa – 2%
- Maine Coon – 0,7%
- Angorá Turco – 0,5%
- Ragdoll – 0,4%
- Angorá – 0,3%
- American Shorthair – 0,3%
- Bombaim – 0,3%
- Brazilian Shorthair – 0,3%