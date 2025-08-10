Quais os nomes de pets mais populares no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Na hora de escolher o nome do pet, muitos donos buscam originalidade e criatividade, mas a verdade é que algumas escolhas acabam se tornando mais populares entre os brasileiros. Segundo o PetCenso 2025, levantamento feito pela plataforma PetLove com base em mais de 1,8 milhão de cadastros, os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil mostram que a preferência muitas vezes caminha ao lado do clássico, da simplicidade e do afeto.

Quais os nomes mais comuns de cachorros?

Machos

Thor

Luke

Theo

Bob

Fêmeas

Mel

Luna

Amora

Nina

Maia

Quais os nomes mais comuns de gatos?

Machos

Tom

Simba

Chico

Frajola

Theo

Fêmeas

Luna

Nina

Mia

Mel

Lua

Os nomes preferidos pelos brasileiros para os pets costumam ser curtos e fáceis de falar. Isso facilita a comunicação diária e o adestramento.

Há também uma tendência clara no perfil dos pets: a preferência por fêmeas continua crescendo. Entre os gatos cadastrados, 52,6% são fêmeas; entre os cães, elas também lideram com 50,9% dos registros.

Vira-latas dominam lares brasileiros

O amor pelos pets vira-latas é claro e confirmado no PetCenso 2025. Cães e gatos SRDs (Sem Raça Definida) são as raças mais populares no país. Desde o primeiro PetCenso, realizado em 2016, os vira-latas mantêm a liderança entre os cachorros, mostrando a valorização da adoção e o carinho por pets únicos.

Entre os cães, os vira-latas lideram com 26% dos registros, seguidos pelos Shih Tzus (17%) e Yorkshire Terriers (6%).

Top 10 raças de cães mais populares no Brasil

SRD – 26% Shih Tzu – 17% Yorkshire Terrier – 6% Spitz Alemão – 5% Lhasa Apso – 3% Golden Retriever – 3% Pinscher – 3% Dachshund – 2% Pug – 2% Maltês – 2%

No universo felino, o domínio dos gatos SRDs é ainda maior, com 86% dos registros. Entre as raças, os Siameses (5%) e os Persas (2%) ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Top 10 raças de gatos mais populares no Brasil