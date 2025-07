Viajar em segurança junto com pets é uma tendência

Muitas pessoas optam por levar seus pets nas viagens. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma digital hoteis.com, 82% dos brasileiros preferem viajar acompanhados de seus animais de estimação. Ao escolher para onde ir, onde ficar e o que fazer, os viajantes sempre priorizam as necessidades dos pets para ter uma viagem segura.

Enquanto alguns animais gostam de viajar, outros ficam muito estressados. Animais domésticos costumam ter uma rotina definida e sair dessa zona de conforto requer um cuidado especial para realizar esta movimentação.

“Na viagem de carro, o animal deve estar obrigatoriamente no banco de trás, dentro de caixa de transporte ou com cinto de segurança específico , que fica fixado na coleira do animal e no banco do carro. É proibido transportar o animal entre o banco do motorista e o banco do passageiro, ou entre o banco e a porta, tampouco no colo do motorista. Deixá-lo solto no carro pode causar distrações e, até acidentes”, orienta Vininha F. Carvalho, ambientalista atuando como defensora dos animais e editora da Revista Ecotour News.

Antes de pegar a estrada é necessário verificar se a carteira de vacinação do animal está em dia. Ela contém todas as vacinas que já foram feitas neste animal. A clínica responsável pela aplicação da vacina deve oferecer esta carteira, que contém a data da aplicação, o carimbo e a assinatura do médico veterinário responsável juntamente com o rótulo da vacina aplicada.

Para a veterinária Nathali Braz Vieira dos Santos, os cuidados que podem garantir a segurança do pet devem começar muito antes da viagem. Para garantir o bem-estar do animal durante o deslocamento, é essencial já tê-lo adaptado à caixa de transporte.

A hospedagem deve ser realizada num hotel pet friendly. Alguns hotéis entregam ainda kit pet completo, incluindo tapetes higiênicos, saquinhos para recolher as necessidades e biscoitos de boas-vindas.

O pet pode estranhar o hotel e tentar explorar o ambiente o máximo possível ou até mesmo fugir. Por isto é necessário mantê-lo sempre por perto para que ele não corra o risco de se perder ou sofrer um acidente.

“É aconselhável levar ao destino alguns itens familiares, como a cama e os brinquedos, para ajudar na adaptação ao novo ambiente e redução do estresse”, finaliza Vininha F. Carvalho.

