Ter um pet é tão bom quanto ter um marido ou uma esposa, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade de Kent, na Inglaterra, revela que a presença de um animal de estimação pode trazer benefícios psicológicos semelhantes aos de se casar ou até de ganhar 70.000 libras esterlinas (cerca de R$ 525 mil) a mais por ano.

De acordo com a pesquisa, a alegria de ser recebido por um cachorro ou gato após um longo dia de trabalho pode ser tão gratificante quanto a companhia de um parceiro humano, indicando o impacto positivo dos animais em nossa satisfação com a vida.

A relação entre bem-estar e os animais de estimação

A análise, que envolveu 2.500 famílias britânicas, mostrou que ter um bicho de estimação pode aumentar a satisfação com a vida em 3 a 4 pontos em uma escala de 1 a 7. Esses resultados são comparáveis ao prazer de encontros regulares com amigos e familiares. Os pesquisadores, utilizando a abordagem da "satisfação com a vida", conseguiram traduzir ativos intangíveis, como a amizade e o vínculo familiar, em uma renda hipotética.

Segundo o portal britânico, The Independent, o estudo também conta com os dados de economistas, que calculam que o casamento, em comparação à vida de solteiro, tem um valor equivalente a 70.000 libras esterlinas (cerca de R$ 525 mil) por ano. Já a separação, em contrapartida, pode representar uma perda de 170.000 libras esterlinas (mais de R$ 1,2 milhão) anualmente.

Adelina Gschwandtner, autora principal da tese, destacou que se inspirou em uma pesquisa anterior que atribuía um valor monetário à amizade humana. “Se podemos colocar um preço na amizade, por que não fazer o mesmo com os animais de estimação?”, questionou. Ela também reconheceu que muitas pessoas talvez não percebam a importância de seus pets até que algo os faça refletir sobre isso.

Além do impacto psicológico, a presença de pets traz benefícios para a saúde física. Passeadores de cães, por exemplo, costumam ter uma saúde cardiovascular melhor, enquanto a convivência com felinos pode reduzir o risco de asma e rinite alérgica em crianças expostas aos alérgenos - substâncias capazes de causar reações alérgicas - dos bichos.

O simples ato de acariciar um animalzinho também pode reduzir os níveis do hormônio do estresse, o cortisol, promovendo uma sensação de calma e ajudando na redução da pressão arterial. Isso, por sua vez, pode diminuir a probabilidade de desenvolver depressão clínica.

A especialista conclui que os resultados oferecem uma resposta clara à pergunta sobre os benefícios desse contato: “Sim, os animais de estimação cuidam de nós e há um valor monetário significativo associado à sua companhia. Essas informações podem ser utilizadas para políticas de saúde que promovam o bem-estar e a satisfação com a vida dos humanos”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A popularidade dos animais de estimação

A análise também se baseia em dados de uma pesquisa de 2022, conduzida pela Pets at Home, que revelou que mais de um quarto das pessoas entrevistadas preferiam a companhia de seus bichinhos à de seus parceiros após um dia de trabalho. Esse dado reforça a ideia de que eles têm um papel central na vida emocional da sociedade, muitas vezes superando a presença humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice