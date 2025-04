Homeopatia mostra eficácia contra câncer em pets

A eficácia da homeopatia no tratamento do câncer em pets foi tema de destaque no Conapet 2025, evento realizado entre os dias 18 e 20 de março, em Campo Grande (MS). Durante o encontro, foram apresentados os resultados preliminares do acompanhamento de 18 casos clínicos.

A homeopatia veterinária tem se mostrado uma ferramenta eficaz para melhorar a qualidade de vida de animais diagnosticados com câncer. Nesse sentido, o acompanhamento desses casos clínicos, de diferentes tipos de tumores e em diferentes estágios em cães e gatos, demonstrou algum tipo de melhora em 95% dos animais, todos tratados com medicamentos homeopáticos. Além disso, os benefícios observados incluem redução do tumor, melhora na resposta à quimioterapia, redução da aderência dos tumores, facilitando a retirada nos casos dos animais que foram submetidos a cirurgia, além do aumento do bem-estar nos casos paliativos.

O tema foi pauta no Conapet, evento organizado pela Homeopet, marca do Grupo Real, que reuniu cerca de 200 profissionais para discutir inovações na saúde animal. Outros estudos envolvendo a utilização da terapêutica homeopática também foram abordados. Um deles, intitulado "Effects of homeopathy on libido and seminal parameters in dogs" (ISCFR-EVSSAR 2020+2-June 30th July 2nd, 2022-Milan, Italy) aborda o vigor e a libido de cães machos. Outro estudo, "Efeito do extrato de Bidens pilosa L., Mel e pomadas homeopática e alopática na cicatrização de feridas cutâneas de ratos Wistar" abordou a terapêutica em processo de cicatrização na Universidade José do Rosário Vellano, Alfenas (MG).

“A homeopatia pode atuar em diferentes momentos do tratamento do câncer. Antes da cirurgia, ela reduz a vascularização do tumor, facilitando a remoção com menos sangramento. No pós-operatório, ajuda a reequilibrar o organismo, reduzindo o risco de que células tumorais remanescentes voltem a crescer. E nos casos paliativos, reduz a dor, melhora o apetite e a qualidade de vida dos pets”, explica a médica-veterinária da Homeopet, Patrícia Martins Rezende.

Além disso, o levantamento indicou que, em alguns casos, a regressão completa do tumor aconteceu apenas com o uso da homeopatia. Um gato diagnosticado com sarcoma, por exemplo, cujo tratamento aconteceu exclusivamente com medicamento homeopático, não apresentou mais recidivas após a cicatrização completa da lesão.

Segundo a veterinária, outro trabalho está sendo conduzido em pacientes oncológicos, em tratamentos paliativos, nos quais a homeopatia foi associada ao tratamento convencional. Para ela, após o início da homeopatia, foi possível verificar redução na dor, melhora da interação dos animais com as pessoas, melhora do apetite dos animais, redução dos odores desagradáveis, entre outros benefícios.

"A homeopatia não substitui os tratamentos tradicionais, mas pode complementar a quimioterapia, reduzir efeitos colaterais e oferecer alívio para animais em estágio avançado da doença. Nossa obrigação como veterinários é garantir qualidade de vida, e a homeopatia tem se mostrado uma ferramenta essencial para isso”, finaliza a veterinária.

A Homeopet é uma marca do Grupo Real. A empresa apoia diversos estudos científicos voltados à evolução de tratamentos veterinários voltados para a saúde e bem-estar dos animais. O Grupo também mantém um acervo digital com publicações científicas.

