Em meio às recentes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, diversas histórias de resgates emocionantes de animais de estimação têm surgido, destacando a profunda conexão entre humanos e seus pets. Esse laço se torna ainda mais significativo quando pensamos no público 60+, que encontra nos animais não apenas companheiros, mas também importantes aliados para a saúde e bem-estar.



Nas diversas regiões do estado que foram devastadas ficou evidente a necessidade de resgate e cuidado com os pets que, muitas vezes, são as únicas companhias para os longevos. Organizações de proteção animal têm trabalhado intensamente para salvar e abrigar esses pets, enfatizando a importância de um local seguro, tanto para os animais quanto para seus donos.



Benefícios



Pesquisas indicam que a interação com animais de estimação oferece múltiplos benefícios para pessoas acima de 60 anos. Entre eles:

Redução da solidão: muitos idosos enfrentam a solidão, especialmente após a aposentadoria ou a perda de um parceiro. Os pets oferecem companhia constante, ajudando a combater o isolamento social

muitos idosos enfrentam a solidão, especialmente após a aposentadoria ou a perda de um parceiro. Os pets oferecem companhia constante, ajudando a combater o isolamento social Saúde física e mental: a presença de um animal de estimação pode incentivar a prática de atividades físicas, como caminhadas diárias, além de reduzir o estresse e melhorar o humor, contribuindo para uma saúde mental mais equilibrada

a presença de um animal de estimação pode incentivar a prática de atividades físicas, como caminhadas diárias, além de reduzir o estresse e melhorar o humor, contribuindo para uma saúde mental mais equilibrada Sentido de propósito: cuidar de um pet proporciona um sentido renovado de propósito e responsabilidade, elementos essenciais para a autoestima e bem-estar geral

cuidar de um pet proporciona um sentido renovado de propósito e responsabilidade, elementos essenciais para a autoestima e bem-estar geral Interação social: passear com um animal de estimação pode facilitar novas interações sociais, promovendo a criação de novas amizades e conexões na comunidade



O psicólogo e logoterapeuta Francisco Carlos Gomes explica que os animais de estimação desempenham um papel fundamental na vida dos idosos, atuando como estimuladores de bem-estar emocional e físico. “A presença de um pet pode reduzir significativamente os níveis de ansiedade e depressão, comuns na terceira idade, além de proporcionar uma rotina estruturada e momentos de alegria e relaxamento”, destaca ele.



O especialista ainda informa que em tempos de crise, como as enchentes na região Sul, o vínculo com um animal de estimação pode oferecer um suporte emocional inestimável, ajudando os idosos a enfrentarem as adversidades com maior resiliência e conforto. “Além disso, pensar em cuidar de um pet pode ser um grande e significativo sentido da vida dessas pessoas”.