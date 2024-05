O crescente uso de esteroides no mundo nos últimos anos tem gerado grande preocupação, especialmente quando utilizados por longo período ou em grandes doses, pois podem ocasionar efeitos colaterais graves e fatais. Os esteroides estimulam a construção de massa muscular e podem reduzir inflamação no corpo, além de serem eficazes em tratamentos em várias doenças, mas também podem desencadear efeitos cardiovasculares negativos, incluindo infarto agudo do miocárdio, miocardite e arritmias.



Para debater sobre os esteroides - tema de relevância nas indicações e cuidados aos usuários de esteroides anabolizantes androgênicos -, o Biocor/Rede D’Or convidou especialistas, cardiologistas clínicos, cardiologista do esporte, urologista e psicólogo, dentre eles Rossana Dall’Orto, cardiologista membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Intensivista AMIB, Leticia Horta, membro da SBC, fellow e doutoranda em cardiologia Esporte pela USP, Alexandra Martins, doutoranda em psicologia na PUC-MG, e Lucas Mendes, urologista e coordenador da disciplina tumores da Sociedade Brasileira de Urologia.

O simpósio Esteroides: da estética à cardiopatia será realizado na próxima terça-feira (21/5), às 19h30, no Auditório Mario Vrandecic/4º andar, na rua da Paisagem, 250, Vale do Sereno, Nova Lima. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas. Quem não puder comparecer terá conexão pela Plataforma Zoom - ID 994 2970 3642. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/esteroides-da-estetica-a-cardiopatia__2452563