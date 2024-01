A depressão e a ansiedade são consideradas as doenças da década na sociedade contemporânea, isso reflete os desafios complexos e as pressões associadas à vida moderna. A sociedade atual, marcada pela constante exposição a informações, competitividade e padrões idealizados, contribui para um ambiente propício ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, como a depressão. A busca incessante por sucesso, a pressão social, a solidão exacerbada pela conectividade digital e a falta de tempo para cuidados pessoais muitas vezes alimentam esse quadro.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil, o maior índice da América Latina.

O proprietário da Botica Saúde Quântica, Luis Damian conta “o suicídios é o fim da corda, antes disso há um longo caminho, com mal-estar, irritabilidade e ansiedade. Os florais podem auxiliar nos cuidados da sua saúde física e mental, não há nenhuma contra indicação”.

Luis Damian relata que trabalhava em frente ao computador e era muito estressante sua rotina, e foi então que ele começou a utilizar os florais, e chegou até mesmo a tratar uma bronquite alérgica. "O neurovit, por exemplo, é o floral ideal para auxiliar nos cuidados à saúde mental, e o uso deve ser feito duas vezes por dia, e em 15 dias você consegue notar a diferença na sua qualidade de vida".

Tratamento personalizado

Cada um que vai até a Botica Saúde Quântica sai com um tratamento personalizado. “Há florais que tratam estresse, raiva, traumas, ansiedade e pode ser usado junto com complementos alimentares. Pois muitas vezes você não tem energia para sair da inércia, para auxiliar nisso podemos contar com o uso de alguns suplementos” , diz Damian.

Damian destaca que esse é o momento para cuidar de sua saúde e de quem você ama, investir em terapias complementares é cuidar de si mesmo e do seu futuro.

Alguns tipos de florais

- Biofatores: Linha que armazena informações intrinsecamente por meio de frequências vibracionais específicas. Por meo da biorreceptividade celular, ao entrar em contato com o orpo bioenergético, tais frequências são direcionadas para as células que se encontram em desequilíbrio e percorrem um caminho específico ao longo do organismo. Nela, há indutores frequenciais que utilizam as essências florais como carreadoras de informações, que irão auxiliar no equilíbrio energético de funções que foram inativas e/ou perdidas por fatores extrínsecos ao organismo.

- Oxyderme: Todos os dias as pessoas enfrentam problemas que aumentam o nível de estresse no nosso organismo. Consequentemente, o sedentarismo, a sobrecarga do trabalho e todas estas barreiras que enfrentamos vão se acumulando sobre nós e prejudicando nossa saúde. deixamos de lado nosso bem estar e assim acabamos esquecendo de cuidarmos de nós mesmos. Essa linha tem tecnologia inovadora e os florais são elaborados a partir de essências vibracionais florais e atuam em perfeita ressonância por meio de processos biofísicos.

- Bioquântic: Baseado em princípios biofísicos, o bioquântic é um novo aliado no processo de equilíbrio frequencial, que objetiva neutralizar a instabilidade do campo quântico, gerada pelos fatores desestabilizantes. Facilita a atuação dos demais frequenciais florais no processo de harmonização energética geral.