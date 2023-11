683

Cachorro entre um monte de flores (Reprodução/Freepik)

Quando o assunto é enfermidade, na busca por aliviar os sintomas e curar o mal-estar, existem pacientes que recorrem instantaneamente aos medicamentos. Contudo, há quem prefira testar, inicialmente, tratamentos com métodos naturais e, seja para humanos, seja para animais, eles existem desde a Antiguidade, são amplamente estudados e têm tido cada dia mais adesões.

A terapia com florais é apenas uma das diversas metodologias que tratam de forma orgânica a saúde do paciente . Thiago Borba, médico veterinário especialista em comportamento animal, aponta que a terapia floral focada em humanos surgiu por volta de 1930 e, no caso dos pets, ganhou reconhecimento maior nos últimos cinco anos.

Os florais de Bach foram descobertos e desenvolvidos a partir de pesquisas realizadas por Edward Bach, um médico homeopata do Reino Unido. Mariana Melo, médica veterinária mestre em saúde animal e especializada em medicina tradicional chinesa — acupuntura, explica que, de acordo com o médico britânico, as doenças eram resultado de conflitos entre a alma e a mente, sendo a causa da doença física a distorção do comprimento de onda no campo energético do corpo, que fica alterado em estados mentais desequilibrados, como em situações em que a raiva, o ciúme, a ansiedade e o medo ganham maior dimensão em nossa mente.

"A partir de experimentações que o próprio Bach fez em si mesmo, avaliando o efeito vibracional de cada planta, ele criou um sistema muito simples de cura de doenças emocionais e físicas, visando a cura do paciente e não da doença em si", completa a especialista.

Mariana aponta que os florais são soluções líquidas, feitas a partir das flores de plantas específicas, que atuam equilibrando, reparando e reconstruindo os desequilíbrios dos seres vivos nos níveis emocional, mental e espiritual e, consequentemente, na melhora também do estado físico.

"Apesar do reconhecimento científico da terapia floral ainda ser muito controverso, as evidências mostram claramente um resultado positivo no uso dos florais, principalmente para tratamento de questões emocionais. E, por isso, a terapia floral se popularizou no mundo todo, com o surgimento de outras escolas de florais, como os australianos, californianos, da Amazônia e tantos outros."

Melhora do emocional

Os florais são prescritos em situações em que o animal vivencia quadro de emocional abalado, por medo, pânico, ansiedade, compulsão, dificuldade de aprendizado, tristeza ou trauma. A especialista indica que os florais são importantes, principalmente para aqueles pets que sofreram abandono ou abuso de qualquer natureza. "Gosto sempre de ressaltar que apenas a terapia floral, sem uma mudança no manejo ambiental e no estilo de vida do animal, não será suficiente. A associação da terapia comportamental e da terapia floral apresenta resultados superiores se comparada ao tratamento de apenas uma das terapias isoladamente."

Para a especialista, alguns comportamentos apresentados pelos animais são, muitas vezes, reflexos do que se passa com o tutor , por isso é muito importante estar atento aos próprios sentimentos e emoções, além de ser interessante que ambos tomem uma fórmula de florais. Mariana ressalta, ainda, que um profissional terapeuta floral experiente poderá conduzir o tratamento com a melhor associação de essências para cada caso.

O veterinário Thiago Borba explica que o floral pode ser aplicado diretamente na boca do pet ou por meio do bebedouro. "No geral, os florais são coadjuvantes nos tratamentos para todo tipo de enfermidade, sendo mais utilizados para controle de estresse e também uma alternativa para pets que não se adaptaram às medicações tradicionais", detalha. "Sem registros de efeitos colaterais, a não ser em casos de reação alérgica a algum dos componentes, os florais são seguros e aceleram a cura de enfermidades", complementa Thiago.

Mariana Melo ressalta que os florais podem ser usados juntamente com medicações alopáticas e homeopáticas , pois não interagem com medicamentos. "O veterinário terapeuta floral também tem a possibilidade de realizar um atendimento de fato integrativo e holístico, prescrevendo florais não apenas para os animais como também para seus tutores, visto que os animais refletem muito do conteúdo emocional da sua família."

Situações em que os florais são indicados

- Ansiedade

- Latido excessivo

- Traumas

- Adaptação

- Carência

- Tratamento cirúrgico

