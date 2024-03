A solidão é um sentimento universal, que pode afetar desde crianças até idosos em algum momento da vida e decorre de uma resposta emocional ao isolamento, quando a rede de relações sociais de uma pessoa é deficitária, ausente ou negligente.

Em geral, as pessoas que sofrem com a solidão costumam nutrir pensamentos ansiosos sobre a falta de conexão ou comunicação com outros indivíduos e convivem com uma avalanche de pensamentos desagradáveis e negativos. “Apesar de frequentemente associada ao isolamento e à falta de companhias, a solidão também pode surgir quando a pessoa, apesar de cercada de familiares e amigos, não consegue estabelecer relações significativas”, diz Filipe Colombini, psicólogo e CEO da Equipe AT.

Leia: Efeitos da solidão se comparam a males do cigarro, diz autoridade de saúde dos EUA



O sentimento, que causa forte angústia e dor, também pode levar ao surgimento de transtornos de ansiedade, humor e até mesmo à depressão. Acima de tudo, conforme explica o psicólogo, somos seres sociais e o aprendizado, a soma de conhecimento e a evolução de cada um vêm a partir das interações com outras pessoas. Isso fica muito claro quando, por exemplo, pensamos que as interações sociais têm início logo na infância, época na qual pais e cuidadores são cruciais para toda aprendizagem, desde hábitos de higiene e alimentares até o gosto pela leitura, por esportes, etc. “É exatamente por isso que é tão importante ter uma sólida rede de apoio, com quem se importa e demonstra afeto, essa troca traz consigo os sentimentos de fortalecimento de autoestima e segurança”.

A solidão tem tratamento?

Sim. É importante que a pessoa busque ajuda com profissionais da área da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras e o tratamento envolve o uso de medicações (quando necessárias) e o suporte psicológico. Inclusive, os psicólogos conhecidos como Acompanhantes Terapêuticos (ATs) são muito procurados nestes casos.

Leia: Tímidos e introvertidos: entenda a diferença e quando é um problema



“O AT atua diretamente no ambiente do paciente, identificando gatilhos e situações que causam o problema, podendo, dessa forma, propor estratégias importantes para a pessoa sair da situação”, explica Colombini. “Ajudamos o paciente a resgatar sua autonomia, organizar sua rotina, com foco sobretudo na sua ressocialização”, completa.

Boas estratégias para acabar com a solidão

Segundo Colombini, quando a pessoa está sofrendo com a solidão, o mais importante é buscar ajuda especializada. Mas algumas atitudes simples do dia a dia também podem contribuir para a melhora do quadro. Veja: