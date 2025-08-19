Homem é indiciado em Minas por relacionamento abusivo que terminou em morte
Investigações da Polícia Civil comprovaram que homem cometia violência psicológica e lesão corporal contra a vítima; caso aconteceu em Juiz de Fora (MG)
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem de 37 anos por violência doméstica que, segundo as investigações, levou a namorada dele, de 34 anos, a tirar a própria vida. O caso aconteceu em março de 2024 em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, e o indiciamento foi divulgado nessa segunda-feira (18/8).
Segundo investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade, a vítima foi submetida a um relacionamento abusivo.
Laudos periciais, depoimentos de testemunhas e outros elementos não especificados indicam que o relacionamento era pautado em ciúme possessivo, pressões psicológicas, insultos, ofensas verbais, menosprezo, controle, chantagens emocionais e isolamento de pessoas próximas. De acordo com a polícia, as condutas tomadas pelo suspeito levaram a vítima a se matar.
Os levantamentos da PCMG sustentaram o indiciamento do homem, que não teve a profissão divulgada. O caso foi enviado à Justiça, e o investigado responde em liberdade.
Como identificar se uma relação é abusiva?
Em entrevista, a psicóloga Najma Alencar explica que a violência em um relacionamento pode vir de forma física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Para ajudar suas pacientes, Najma aplica um questionário com 12 perguntas que apontam o grau de dependência emocional. Responder “sim” para as questões indica um vínculo marcado pela submissão e pelo medo de abandono:
-
Você sente necessidade de consultar o seu parceiro para tudo o que faz?
-
Você é incapaz de aproveitar os momentos em que está sozinha?
-
Sua felicidade depende exclusivamente do seu parceiro e não consegue suportar a ideia de um término?
-
Você se afastou dos amigos e da família desde que começou essa relação?
-
Você não se atreve a tomar a iniciativa em nada e não expressa sua opinião por medo de desagradá-lo?
-
Qualquer atividade que você faz sem ele é chata e monótona?
-
Você já se fez de vítima para chamar a atenção dele?
-
Sua vida não tem sentido sem ele?
-
Você vive com medo dele ir embora?
-
Você acha que tem muita sorte de alguém tão incrível querer ser seu parceiro?
-
Você é muito ciumenta?
-
Você perdoaria uma traição para não terminar o relacionamento?
Segundo a psicóloga, superar essa dependência exige autocrítica, autoestima e autonomia, além de acompanhamento terapêutico. Mas, quando a relação é marcada por abuso, é fundamental procurar ajuda.
“Ao menor sinal de abuso, a mulher deve buscar apoio, seja em uma Delegacia da Mulher ou com alguém de confiança. Uma rede de apoio é essencial para que ela encontre coragem para sair dessa situação”, ressalta.
Como conseguir ajuda?
Mulheres que perceberem em uma situação de violência doméstica podem conseguir ajuda pela Central de Atendimento à Mulher, no número 180. O serviço funciona 24 horas por dia e oferece orientações sobre:
-
Leis e direitos das mulheres
-
Informações sobre serviços de acolhimento, como a Casa da Mulher Brasileira
-
Encaminhamento a delegacias, defensorias públicas e centros de referência
-
Registro e envio de denúncias aos órgãos competentes
-
Apoio e informações sobre a rede de atendimento em todo o país.