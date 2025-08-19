Assine
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é indiciado em Minas por relacionamento abusivo que terminou em morte

Investigações da Polícia Civil comprovaram que homem cometia violência psicológica e lesão corporal contra a vítima; caso aconteceu em Juiz de Fora (MG)

19/08/2025 07:52 - atualizado em 19/08/2025 08:53

Mulher temerosa em possível relacionamento abusivo, com fundo escuro
Investigações da Polícia Civil indicam que o suspeito submetia a vítima a episódios de ciúmes possessivo, controle e isolamento social crédito: Istock/reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem de 37 anos por violência doméstica que, segundo as investigações, levou a namorada dele, de 34 anos, a tirar a própria vida. O caso aconteceu em março de 2024 em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, e o indiciamento foi divulgado nessa segunda-feira (18/8).

Segundo investigações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade, a vítima foi submetida a um relacionamento abusivo. 

Laudos periciais, depoimentos de testemunhas e outros elementos não especificados indicam que o relacionamento era pautado em ciúme possessivo, pressões psicológicas, insultos, ofensas verbais, menosprezo, controle, chantagens emocionais e isolamento de pessoas próximas. De acordo com a polícia, as condutas tomadas pelo suspeito levaram a vítima a se matar.

Os levantamentos da PCMG sustentaram o indiciamento do homem, que não teve a profissão divulgada. O caso foi enviado à Justiça, e o investigado responde em liberdade.

Como identificar se uma relação é abusiva?

Em entrevista, a psicóloga Najma Alencar explica que a violência em um relacionamento pode vir de forma física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Para ajudar suas pacientes, Najma aplica um questionário com 12 perguntas que apontam o grau de dependência emocional. Responder “sim” para as questões indica um vínculo marcado pela submissão e pelo medo de abandono: 

  1. Você sente necessidade de consultar o seu parceiro para tudo o que faz?

  2. Você é incapaz de aproveitar os momentos em que está sozinha?

  3. Sua felicidade depende exclusivamente do seu parceiro e não consegue suportar a ideia de um término?

  4. Você se afastou dos amigos e da família desde que começou essa relação?

  5. Você não se atreve a tomar a iniciativa em nada e não expressa sua opinião por medo de desagradá-lo?

  6. Qualquer atividade que você faz sem ele é chata e monótona?

  7. Você já se fez de vítima para chamar a atenção dele?

  8. Sua vida não tem sentido sem ele?

  9. Você vive com medo dele ir embora?

  10. Você acha que tem muita sorte de alguém tão incrível querer ser seu parceiro?

  11. Você é muito ciumenta?

  12. Você perdoaria uma traição para não terminar o relacionamento?

Segundo a psicóloga, superar essa dependência exige autocrítica, autoestima e autonomia, além de acompanhamento terapêutico. Mas, quando a relação é marcada por abuso, é fundamental procurar ajuda.

“Ao menor sinal de abuso, a mulher deve buscar apoio, seja em uma Delegacia da Mulher ou com alguém de confiança. Uma rede de apoio é essencial para que ela encontre coragem para sair dessa situação”, ressalta.

Como conseguir ajuda?

Mulheres que perceberem em uma situação de violência doméstica podem conseguir ajuda pela Central de Atendimento à Mulher, no número 180. O serviço funciona 24 horas por dia e oferece orientações sobre:

  • Leis e direitos das mulheres

  • Informações sobre serviços de acolhimento, como a Casa da Mulher Brasileira

  • Encaminhamento a delegacias, defensorias públicas e centros de referência

  • Registro e envio de denúncias aos órgãos competentes

  • Apoio e informações sobre a rede de atendimento em todo o país.

