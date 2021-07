Gerente de hotel na rua Guaicurus, em BH, é morta a facadas

Crime na rua Guaicurus: cliente de hotel é suspeito de assassinar mulher (foto: Google Street View/Reprodução)

Umade 41 anos foi morta a facadas no Centro dena noite desse sábado (17). Kelly Lopes Soares, gerente de um hotel localizado na ruasofreu golpes nas costas e no abdômen. O suspeito do crime é um frequentador do estabelecimento. O homem, de 53 anos, foi perseguido e espancado por testemunhas doKelly, que atendia pelo codinome Dandara, discutia com o suspeito quando, desprevenida, recebeunas costas; depois, foi atacada no peito. Mesmo levada por um taxista que passava pela Guaicurus ao Hospital Odilon Behrens, no São Cristóvão - bairro vizinho ao Centro - a vítima do crime morreu.As lesões perfuraram o pulmão e causaram grande sangramento, ocasionando uma parada cardíaca. A Polícia Militar soube do crime durante ronda no entorno da Guaicurus. Os homens da lei avistaram o suspeito caído com um pedaço de madeira fincado no corpo e ferimentos ocasionados pela perseguição de testemunhas, que utilizaram paus e pedras para atacá-lo.Um ex-namorado de Kelly contou aos policiais que a mulher havia discutido com o suspeito horas antes do crime, ordenando que ele deixasse o. Ele, então, prometeu voltar para acertar as contas.O suposto autor do crime recebeu voz de prisão. No bolso dele, foram encontrados documentos com as iniciais C.F.A Polícia Civil periciou o local. Agora, a busca é por imagens dede estabelecimentos da Guaicurus e do programa Olho Vivo para esclarecer, de vez, as circunstâncias do assassinato.