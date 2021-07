COVID-19: hospitais e UPAs de BH têm folga no atendimento de infectados

Pressão menor da demanda em UPAs em BH é constatada por funcionários e prestadores de serviços no entorno (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte, o cenário é de recuo dos atendimentos, mas ainda há quadros críticos relacionados às contaminações pelo novo coronavírus. No Felício Rocho, instituição particular, a ocupação dos leitos de UTI está em 50% e os de enfermaria em 67%.



13:47 - 17/07/2021 COVID: alívio e esperança marcam aplicação da 2ª dose da vacina em BH Em alguns hospitais de, o cenário é de recuo dos, mas ainda há quadros críticos relacionados às contaminações pelo novo coronavírus. No Felício Rocho, instituição particular, a ocupação dos leitos de UTI está em 50% e os de enfermaria em 67%.“Os CTIs estão ficando menos cheios e isso é um grande alento para a sociedade. Contudo, não é momento para relaxar com as condutas (sanitárias). Temos observado que a doença está simulando cada vez mais um quadro de resfriado, com menos tosse, com essas novas variantes do vírus”, afirma o infectologista Mozar de Castro Neto, do Hospital da Baleia. A unidade tem 60% das UTIs e 42% das enfermarias em uso.





Porém, em outros locais de BH o quadro ainda é crítico. Na unidade de isolamento respiratório da Santa Casa BH, a ocupação das UTIs é de 90%, enquanto nas enfermarias é de 75%. Ligado ao mesmo grupo, o São Lucas registra exatamente o mesmo índice na terapia intensiva e 50% nos leitos clínicos.





A situação também é complicada no Risoleta Tolentino Neves, onde nove das 11 camas de UTI estavam ocupadas na semana passada (81,8%). Nas enfermarias, a taxa era de 79% (19 de 24). No Instituto Mário Penna, 15 das 20 (75%) vagas para pacientes graves estavam ocupadas. Nas enfermarias, o índice era de exatamente 50% (20 de 40). Em Minas, por outro lado, a ocupação das UTIs para COVID-19 é de 57,75%. Nas enfermarias, o índice é de apenas 14,57%. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde.





Além desses números, a reportagem do EM visitou três unidades de pronto-atendimento (UPAs) de Belo Horizonte na última quinta-feira: Centro-Sul, Leste e Venda Nova. Em todas elas, os funcionários não tiveram dúvidas em avaliar a situação.



Houve momento muito pior que o atual. “Realmente, há muito menos movimentação agora. Meses atrás, o trânsito de ambulância aqui era intenso, muitos parentes. É outro cenário agora”, afirma Juliano Monteiro, proprietário de um trailer de lanches em frente à UPA Leste, na Avenida dos Andradas.