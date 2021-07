COVID-19: é cedo para programar o Natal? Veja o que dizem especialistas

Rua de comércio em BH: situação continua desconfortável, para especialistas, que não descartam outra onda da infecção (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 22/4/21)

Próximos da 'vida normal', mas ainda enfrentando um platô de mortes provocadas pela COVID-19 e de contaminações, além do risco das variantes do coronavírus. É esse o cenário que resume a visão de infectologistas ouvidos pelo Estado de Minas, num ambiente de redução dos indicadores da doença respiratória, e ampliação da vacinação, mesmo que a passos lentos.



Por esses motivos, eles alertam a população para que sejam mantidos os cuidados de prevenção contra a virose. Para entender melhor a realidade e a tendência nos próximos meses, a reportagem consultou os três médicos infectologistas que integram o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 na Prefeitura de Belo Horizonte.









O infectologista Unaí Tupinambás, professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e integrante do comitê de assessoramento da PBH nas medidas de combate à doença respiratória, alerta para o fato de que o nível dos óbitos provocados pela COVID-19 continua alto, a despeito da redução na média móvel de mortes.“O problema é que nós banalizamos o cenário atual”, comenta.





(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) ''Se em março e abril estávamos com a água acima do nariz, tendo que ficar na ponta dos pés, hoje estamos com a água no peito'' Unaí Tupinambás, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG







O médico menciona as “curvas de casos” de países europeus. Na Inglaterra, por exemplo, a onda é bem definida. Isso significa que é visível quando os diagnósticos aumentam ou diminuem bruscamente. No Brasil, desde a primeira onda, os números da pandemia ficam estáveis em um patamar alto – o chamado “platô”.





“Não gosto de falar de onda, estamos numa inundação. Se em março e abril estávamos com a água acima do nariz, tendo que ficar na ponta dos pés, hoje estamos com a água no peito. Há uma tendência de queda, que é um bom sinal. Mas estamos com situação ainda muito desconfortável”, analisa o professor.

Indicadores ainda na faixa de alerta





O que muda é que, diferentemente do ano passado, os especialistas podem, agora, contar com a perspectiva da vacina, mesmo que ainda existam dúvidas sobre o tempo de imunidade. “A gente não fica livre da pandemia nem do vírus por um bom tempo. As pesquisas estão indicando que talvez tenhamos que tomar alguma dose de reforço a cada talvez 12, 18 ou 24 meses. A gente ainda não sabe. O vírus vai continuar circulando e vamos ter que tomar alguns cuidados, e, claro, a vacinação é um deles”, diz Unaí Tupinambás.

Resultados da vacinação





(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 29/5/21) "Progressivamente estamos com oportunidade de chegar bem próximo daquilo que chamávamos de nossa 'vida normal'" Carlos Starling, infectologista e especialista em saúde pública pela UFMG





“Observamos uma Carlos Starling, especialista em saúde pública pela UFMG e o mais experiente entre os médicos infectologistas do grupo que orienta o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), ressalta que a vacinação em BH já tem resultados importantes.“Observamos uma redução do número de internações e do número de óbitos , isso foi estatisticamente significativo. Temos uma taxa de normalidade acima de 70%, o que tem permitido a flexibilização progressiva tanto de aulas presenciais quanto também de algumas atividades culturais e de lazer. Progressivamente, estamos com oportunidade de chegar bem próximo daquilo que nós chamávamos de nossa ‘vida normal’”, lembra.





A situação é ainda de indefinições e incertezas por causa de um motivo que preocupa especialistas: as novas variantes do coronavírus.



“Temos uma melhora progressiva dos números, certamente resultante do processo de vacinação que avança, de forma lenta, mas avança. Portanto, temos motivos para comemorar essa redução do número de casos e de óbitos, mas as variantes circulantes, como a Delta, ainda nos deixam muito preocupados com a possibilidade de termos sim uma nova onda”, afirma Carlos Starling.