Incêndio na Serra do Rola Moça na tarde deste sábado (17/7) (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)



O clima seco começa a mostrar seus efeitos em Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre as 7h e as 19h deste sábado (17/7) foram recebidas, pelo menos, 189 chamadas comunicando incêndios em áreas de vegetação em todo o estado.









Uma das ocorrências de maior relevância foi na Serra do Rola-Moça. Por volta das 15h40, os bombeiros foram acionados para combater focos de incêndio perto de uma linha férrea e do Clube da Copasa, do Barreiro. Também havia chamas nas proximidades do Bairro Buritis, na Região Oeste de BH, e do Vila da Serra, no município de Nova Lima.