Motoboy é emparelhado e executado com 20 tiros em Vespasiano

Um homem de 39 anos foi executado com cerca de 20 tiros em uma avenida de Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (21/8). Segundo a família, ele já se envolveu no tráfico de drogas, mas recentemente trabalhava como motoboy em uma oficina mecânica.

A Polícia Militar encontrou o corpo do homem no chão, ainda de capacete, com uma grande quantidade de sangue ao redor, sem sinais vitais. A moto dele estava caída a cerca de três metros do corpo.

O assassinato foi flagrado por câmeras de segurança, utilizadas pela polícia na apuração do caso. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima transitava na Avenida Thales Chagas, no bairro Santo Antônio, quando foi emparelhado por um carro Palio, de cor escura, com dois ocupantes dentro.

Em certo momento, um dos suspeitos atirou contra o motociclista e o carro seguiu na avenida. O homem desceu da moto e foi em direção a um poste, na Rua Afonso Pena, para buscar abrigo, mas o carro deu meia-volta e um dos ocupantes desceu armado, se aproximou da vítima e voltou a atirar.

Neste momento, a vítima caiu. Pelas imagens, foi possível constatar que o Palio fugiu em direção à rodovia MG-010.

De acordo com a PM, a vítima já era conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas em Vespasiano e São José da Lapa (MG), na Grande BH. A família confirmou a informação, mas disse que recentemente o homem trabalhava como motoboy em uma oficina mecânica.

A perícia constatou que o homem foi atingido por cerca de 20 tiros em todo o corpo. Também foram recolhidas do local seis cápsulas de calibre nove milímetros e dois celulares. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames.

A moto estava com os documentos regulares e foi entregue aos familiares. Os militares procuraram pelo Palio e suspeitos na região, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.