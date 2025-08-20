Demitido, homem tenta matar a tiros ex-patrão

Demitido do trabalho na manhã desta quarta-feira (20/8), um homem de 34 anos tentou matar o patrão com uma espingarda, na zona rural de Guimarânia (MG), no Alto Paranaíba.



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que a vítima, de 53 anos, deu entrada na Unidade de Saúde do Município com um ferimento de arma de fogo na região lombar.

Ele contou que dispensou o funcionário logo cedo, mas que a reação do homem foi violenta. O suspeito teria pegado uma arma longa calibre 5,5mm, adaptada para calibre .22, atirado no patrão, que, mesmo ferido, conseguiu se abrigar.



Uma testemunha conseguiu conter o atirador, que planejava atirar novamente no patrão. Ainda assim, o suposto agressor escapou numa picape usada na fazenda em que trabalhava. Horas depois ele se apresentou no fórum da cidade de Patrocínio (MG), Alto Paranaíba, onde foi preso em flagrante. A arma de fogo utilizada, o veículo e munições foram apreendidos.

O ex-patrão precisou ser encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas (MG), Alto Paranaíba, devido à gravidade do ferimento.