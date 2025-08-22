Homens são condenados a 55 e 34 anos por execução a tiros de família em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Justiça condenou na noite desta quinta-feira (21/8) os dois homens envolvidos na morte de Mário Perpétuo Neto, de 52 anos, da esposa dele, Águeda Aparecida Morais, de 53, e do filho do casal, Matheus Perpétuo Morais, de 20.

A família foi executada a tiros dentro de casa, no Bairro Céu Anil, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em março de 2021. O julgamento terminou por volta das 21h30, após cerca de 12 horas.

Rosenildo Souza dos Santos foi sentenciado a 55 anos por homicídio. Ele respondia ao processo em liberdade, mas foi preso em agosto do ano passado no Bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em BH, após ameaçar testemunhas.

Responsável por fornecer a arma usada no crime e ajudar na fuga, Cleiton Oliveira Santos, sobrinho de Rosenildo, também respondeu por homicídio, recebendo pena de 37 anos. Ele estava em liberdade e saiu preso do fórum de Ribeirão das Neves.

Foi o marceneiro Guilherme Silva, genro de Mário Perpétuo Neto, que encontrou os três corpos em 28 de março de 2021 após ser procurado por vizinhos que ouviram tiros e perceberam as luzes da residência acesas.

“Ficamos aliviados e satisfeitos com a pena aplicada. A defesa tentou atribuir o crime a outra pessoa, mas a promotoria conseguiu, com auxílio das testemunhas de acusação, comprovar a participação dos réus nos homicídios”, comentou Guilherme.

De acordo ele, Mário foi padeiro por muitos anos e depois passou a trabalhar como carpinteiro. Ele até tentou seguir na área da panificação e abriu a própria padaria, mas durou pouco tempo.

O crime foi motivado por uma dívida de R$ 1.700 que Rosenildo tinha com Mário referente à compra de um maquinário de padaria.