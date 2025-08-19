Suspeito de matar família por dívida será julgado nesta quinta (21/8)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

“A gente clama por justiça.” É o que diz o marceneiro Guilherme Silva, genro de Mário Perpétuo Neto, de 52 anos, e Águeda Aparecida Morais, de 53, e cunhado de Matheus Perpétuo Morais, de 20, mortos a tiros dentro de casa, no Bairro Céu Anil, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em março de 2021. O suspeito de cometer o crime, de 31 anos, foi preso preventivamente no último sábado (17/8) e será julgado nesta quinta-feira (21/8).

Segundo o marceneiro, de 34 anos, ele e a família esperam que o suspeito de cometer o crime e o outro homem que forneceu a arma e ajudou na fuga sejam culpabilizados. Para eles, o correto seria que os autores fossem condenados com a pena máxima e que ela seja cumprida integralmente, uma vez que são “pessoas de alta periculosidade”.

“A gente clama por justiça. Nós somos pessoas de bem, religiosos. Não queremos vingança. Nada que acontecer com os autores vai trazer os nossos familiares de volta, que era o que a gente queria”, diz Guilherme, que tinha um vínculo forte com os familiares.

De acordo com ele, a esposa tem rezado muito para viver o momento do julgamento. Com o júri, eles acreditam que vão poder viver o luto e a dor das perdas. Depois de perder os pais e o irmão, a mulher teve um quadro de depressão muito forte, precisando de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ela parou de trabalhar e teve que trancar o curso de pós-graduação. Segundo Guilherme, todo dia, ao acordar, ela comenta sobre a saudade que sente da família.

Como foram as investigações?

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o preso, natural da Bahia, é réu pelo assassinato das três vítimas no dia 28 de março de 2021. Ele foi preso no Bairro Vila Pinho, Região do Barreiro, em BH, no sábado (17/8). Conforme a investigação, o crime teria sido motivado por uma dívida que o próprio investigado teria com Mário, no valor de R$ 1.700, referente à compra de maquinário de padaria.

As investigações foram concluídas no dia 3 de junho de 2022, porém, por decisão judicial, o réu respondia ao processo em liberdade. Na última sexta-feira (16/8), devido a sérias ameaças a testemunhas do processo, a Delegacia Especializada de Homicídios em Ribeirão das Neves requereu novamente pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pela Justiça.

De acordo com Guilherme, Mário foi padeiro por muitos anos e depois passou a trabalhar como carpinteiro. Ele até tentou seguir na área da panificação e abriu a própria padaria, mas durou pouco tempo.

No dia do crime, o genro e os vizinhos ouviram os disparos e acreditaram que poderia ser algum botijão de gás explodindo. Quando o parente chegou à casa, encontrou o cunhado caído no chão da varanda e, em seguida, viu os corpos dos sogros. Naquele momento, não havia suspeita de autoria do crime.

Guilherme disse à polícia sobre a dívida, mas não acreditava que fosse a motivação dos homicídios, já que era uma dívida “muito baixa para tamanha violência”. Como o celular do sogro foi levado, a PCMG fez a busca pelo aparelho e localizou o suspeito.

Carinho e pedido de justiça

Segundo o genro do casal assassinado, o afeto que ele sentia pelos familiares era muito grande. Ele começou a namorar com a filha do casal há 10 anos, quando Matheus ainda era uma criança. Além de vê-lo crescer, ele viveu muitos momentos com o cunhado, que era auxiliar de produção em uma construtora.

“Era uma amizade de irmão. Eu amava muito ele. Em uma atividade escolar, ele escreveu uma carta pra mim, dizendo o quanto ele se espelhava em mim. A gente tinha um vínculo muito bom”, conta.

Águeda foi cantineira e trabalhou como serviços gerais em uma escola, mas se aposentou depois de tratar um câncer de mama. Guilherme lembra que era chamado de “filho mais velho” por ela.

Quando a esposa engravidou de gêmeas, a sogra deu total apoio. Durante a pandemia, com a mulher trabalhando em home office, a mãe dela – e avó das meninas – passava o dia na casa deles para ajudar com os cuidados domésticos e com as crianças, o que as aproximou ainda mais. Agora, a família espera que a justiça seja cumprida.

