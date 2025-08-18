Jovem é baleado e socorrido, mas chega morto à UPA em Betim

Um jovem baleado, de identidade ainda não confirmada, foi levado às pressas para a UPA Teresópolis, no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar da tentativa de socorro, ele morreu na madrugada desta segunda-feira (18/8). Horas antes, outro jovem foi encontrado morto na cidade, também com marcas de disparos de arma de fogo.

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a vítima foi levada por um grupo de pessoas à unidade de saúde, mas o médico de plantão confirmou que ele já estava sem vida quando deu entrada na unidade médica.

Devido à gravidade da situação, a equipe médica acionou a PM, que acompanha a ocorrência. A perícia e o rabecão são aguardados na unidade médica.

Ainda não há informações sobre suspeitos, motivação ou dinâmica do assassinato. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização