ASSASSINATO

Jovem é baleado e socorrido, mas chega morto à UPA em Betim

De acordo com a equipe médica, a vítima já estava sem vida quando deu entrada na unidade médica, na madrugada desta segunda-feira (18/8)

Giovanna de Souza
Repórter
18/08/2025 06:39

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da UPA, assim que a vítima deu entrada
A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da UPA, assim que a vítima deu entrada crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um jovem baleado, de identidade ainda não confirmada, foi levado às pressas para a UPA Teresópolis, no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar da tentativa de socorro, ele morreu na madrugada desta segunda-feira (18/8). Horas antes, outro jovem foi encontrado morto na cidade, também com marcas de disparos de arma de fogo.

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a vítima foi levada por um grupo de pessoas à unidade de saúde, mas o médico de plantão confirmou que ele já estava sem vida quando deu entrada na unidade médica.

Devido à gravidade da situação, a equipe médica acionou a PM, que acompanha a ocorrência. A perícia e o rabecão são aguardados na unidade médica.

Ainda não há informações sobre suspeitos, motivação ou dinâmica do assassinato. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização

