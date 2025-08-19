Assine
MAIS DE 15 TIROS

Gerente de bocas de fumo é chamado por conhecido e alvejado em emboscada

Vítima estava em casa com esposa quando foi atraído para uma conversa por um conhecido. O caso aconteceu em Ibirité (MG), na Grande BH

Giovanna de Souza
19/08/2025 10:54

Chamado para emboscada foi registrado em vídeo que a esposa da vítima gravava, em casa
Um homem, de 33 anos, apontado como gerente de bocas de fumo da região do bairro Marilândia, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi morto a tiros em uma emboscada depois de ser atraído por um conhecido para a rua de casa. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa com a esposa quando, durante a tarde dessa segunda-feira (18/8), um conhecido o chamou da rua. 

Conforme o relato da companheira, os dois saíram andando na Rua Recanto até que, na esquina com a Rua Santos Dumont, na Vila dos Operários, a vítima foi emboscada. 

Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido por pelo menos 15 tiros no rosto, na coxa esquerda e na região dos glúteos. Foram recolhidos do local cápsulas de calibre 380 e nove milímetros, o que pode indicar mais de um atirador na ocorrência.

Uma testemunha que preferiu não ser identificada relatou aos militares que a vítima era gerente de bocas de fumo na região e já foi vista com traficantes locais. 

A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o corpo, removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). 

O local onde aconteceu o homicídio não possui câmeras de segurança, mas a esposa da vítima gravava um vídeo no momento em que a vítima era chamada para a rua, segundo a polícia. A gravação será utilizada na apuração do caso. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

