Gerente de bocas de fumo é chamado por conhecido e alvejado em emboscada

Um homem, de 33 anos, apontado como gerente de bocas de fumo da região do bairro Marilândia, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi morto a tiros em uma emboscada depois de ser atraído por um conhecido para a rua de casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa com a esposa quando, durante a tarde dessa segunda-feira (18/8), um conhecido o chamou da rua.

Conforme o relato da companheira, os dois saíram andando na Rua Recanto até que, na esquina com a Rua Santos Dumont, na Vila dos Operários, a vítima foi emboscada.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido por pelo menos 15 tiros no rosto, na coxa esquerda e na região dos glúteos. Foram recolhidos do local cápsulas de calibre 380 e nove milímetros, o que pode indicar mais de um atirador na ocorrência.

Uma testemunha que preferiu não ser identificada relatou aos militares que a vítima era gerente de bocas de fumo na região e já foi vista com traficantes locais.

A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o corpo, removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O local onde aconteceu o homicídio não possui câmeras de segurança, mas a esposa da vítima gravava um vídeo no momento em que a vítima era chamada para a rua, segundo a polícia. A gravação será utilizada na apuração do caso. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.