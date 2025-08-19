Suspeito de matar segurança de boate em Minas com tiro na cabeça é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O homem suspeito de matar um segurança da boate Girus Disco Show, em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, entregou-se às autoridades policiais nesta terça-feira (19/8).

A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que identificou o homem com auxílio da Polícia Militar. Contra ela já havia um mandado de prisão preventiva, cumprido assim que ele compareceu à delegacia.

Jailton Pereira Costa Junior, de 27 anos, morreu depois de ser atingindo com um tiro na cabeça na saída da casa noturna na madrugada do último domingo (10/8).

Os militares, assim que chegaram ao local, encontraram, além de Jailton, um segurança baleado no braço direito. Um terceiro profissional teve um corte no queixo depois de levar uma garrafada de um dos envolvidos na briga.

Segundo testemunhas, seis clientes começaram a brigar dentro da boate e os seguranças foram chamados para retirá-los do local. O dono do estabelecimento contou que viu a confusão e desceu para intervir.

Os envolvidos foram levados para o lado de fora. Nesse momento, um deles, que acabou preso nesta terça-feira, entrou em um carro de cor preta, pegou uma arma que estava embaixo do banco, parou em frente ao portão da boate e disparou quatro vezes para cima e outras três na direção dos seguranças.

Após um dos disparos atingir a cabeça de Jailton, ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde morreu.

Em nota, a boate e a empresa que faz a segurança privada do local manifestaram pesar pela tragédia. Ambas repudiaram o ato de violência. Segundo o comunicado, as diretorias das duas empresas prestaram atendimento às vítimas e seus familiares, oferecendo suporte psicológico, jurídico e logístico.

