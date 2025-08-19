Assine
ZONA DA MATA

Acidente em autódromo no interior de Minas deixa um homem morto

Segundo a Polícia Militar, vítima perdeu o controle em uma das curvas do Autódromo Potenza, em Lima Duarte, e carro bateu em barranco

Matheus Brum - Especial para o EM
Matheus Brum - Especial para o EM
19/08/2025 20:51

Acidente em Autódromo em Lima Duarte deixa homem morto
Acidente em Autódromo em Lima Duarte deixa homem morto, que perdeu o controle do veículo e bate em um barranco crédito: Divulgação / PMMG

Um homem de 46 anos morreu após um grave acidente no Autódromo Potenza, que fica em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia o veículo pela pista do circuito quando perdeu o controle em uma das curvas. O veículo bateu em um barranco, às margens da pista.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista recebeu atendimento no próprio autódromo. No entanto, ele morreu ainda no local. O nome da vítima não foi revelado pelos militares.

Nas redes sociais, o Autódromo Potenza não se manifestou sobre o caso. Procurados, os responsáveis pelo autódromo não retornaram até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

