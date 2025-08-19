Acidente em autódromo no interior de Minas deixa um homem morto

Um homem de 46 anos morreu após um grave acidente no Autódromo Potenza, que fica em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira. Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia o veículo pela pista do circuito quando perdeu o controle em uma das curvas. O veículo bateu em um barranco, às margens da pista.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista recebeu atendimento no próprio autódromo. No entanto, ele morreu ainda no local. O nome da vítima não foi revelado pelos militares.

Nas redes sociais, o Autódromo Potenza não se manifestou sobre o caso. Procurados, os responsáveis pelo autódromo não retornaram até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.