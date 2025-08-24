Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO!

Gato de estimação é resgatado de prédio com apartamento em chamas

Incêndio começou em guarda-roupa e destruiu quarto em Poços de Caldas, no Sul de Minas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/08/2025 10:16

compartilhe

Siga no
x
Incêndio destruiu o quarto de um apartamento e gato ficou em apartamento do segundo andar após evacuação
Incêndio destruiu o quarto de um apartamento e gato ficou em apartamento do segundo andar após evacuação crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um gato de estimação foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio que atingiu um apartamento, em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado, nesse sábado (23/8). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o fogo atingiu um imóvel no primeiro andar de um prédio de quatro pavimentos, no bairro Jardim Dr. Ottoni, e se espalhou rapidamente pelo quarto da residência.

Leia Mais

Segundo a moradora, as chamas tiveram início no guarda-roupa. Quando os militares chegaram, encontraram o apartamento tomado por uma fumaça densa que saía pelas janelas. 

O prédio já havia sido evacuado e, aos militares, os moradores informaram que um gato permanecia em um dos apartamentos do segundo andar.

Os bombeiros desligaram a energia elétrica do edifício e iniciaram o combate às chamas. Enquanto controlavam o incêndio, a equipe conseguiu localizar o animal, que foi retirado com segurança e entregue à tutora.

Foram utilizados cerca de 800 litros de água no combate e no rescaldo, até a extinção completa das chamas. O apartamento foi isolado, passou por perícia e a Defesa Civil interditou o imóvel, considerado sem condições de habitação.

Não houve registro de feridos, e o prédio não apresentou risco estrutural. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como evitar incêndios domésticos?

O Corpo de Bombeiros sugere que a população tome algumas medidas para evitar incêndios como este. Para isso, deve-se:

  • Fazer a manutenção periódica de instalações elétricas

  • Evitar sobrecarga de tomadas

  • Usar conscientemente velas e cigarros

  • Afastar materiais inflamáveis de fontes de calor e de crianças

  • Supervisionar constante de panelas no fogão

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros incendio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay