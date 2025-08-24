Gato de estimação é resgatado de prédio com apartamento em chamas

Um gato de estimação foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio que atingiu um apartamento, em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado, nesse sábado (23/8).

De acordo com o boletim de ocorrência, o fogo atingiu um imóvel no primeiro andar de um prédio de quatro pavimentos, no bairro Jardim Dr. Ottoni, e se espalhou rapidamente pelo quarto da residência.

Segundo a moradora, as chamas tiveram início no guarda-roupa. Quando os militares chegaram, encontraram o apartamento tomado por uma fumaça densa que saía pelas janelas.

O prédio já havia sido evacuado e, aos militares, os moradores informaram que um gato permanecia em um dos apartamentos do segundo andar.

Os bombeiros desligaram a energia elétrica do edifício e iniciaram o combate às chamas. Enquanto controlavam o incêndio, a equipe conseguiu localizar o animal, que foi retirado com segurança e entregue à tutora.

Foram utilizados cerca de 800 litros de água no combate e no rescaldo, até a extinção completa das chamas. O apartamento foi isolado, passou por perícia e a Defesa Civil interditou o imóvel, considerado sem condições de habitação.

Não houve registro de feridos, e o prédio não apresentou risco estrutural.

Como evitar incêndios domésticos?

O Corpo de Bombeiros sugere que a população tome algumas medidas para evitar incêndios como este. Para isso, deve-se: