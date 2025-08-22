Mulher convida PM para 'baguncinha': 'O corninho gosta'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O policial militar do Paraná fardado que fez sexo com uma mulher no capô da viatura foi convidado por ela e pelo marido para participar de uma “baguncinha”. O casal mantia relações sexuais no carro, quando foi abordado pelo agente. A cena de sexo foi publicada em um site de conteúdo adulto e circulou em redes sociais.

O vídeo começa com o casal procurando um local ermo para fazer sexo. Marido e mulher decidem parar em um canavial e começam o momento íntimo. Momentos depois, o policial aborda os dois, perguntando o que estava acontecendo.

"Uma baguncinha de casal", respondeu o homem. Em seguida, a mulher conta que ela e o marido estavam voltando para casa quando decidiram parar ali para fazer sexo.

Menos de um minuto depois do começo da abordagem, o policial dá uma investida no casal. “Sua esposa ela? Linda, hein?”, disse o agente.

“Você também é lindo. O que você acha? A gente gosta de uma baguncinha. O corninho não liga, não”, revela a mulher.

O marido pediu para gravar o ato sexual. O PM sorri e autoriza. Em seguida, ele tira a mulher do carro e começa a relação, no capô da viatura.

Durante a íntegra do vídeo, de quase 15 minutos, o policial manteve a arma no coldre. Em certo momento, ele deixa cair a lanterna, recolhendo o objeto só ao fim do ato sexual.

Foi a mulher quem fez o post do vídeo, dizendo que as imagens foram publicadas com o consentimento dos envolvidos. O agente, que faz parte do 8º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí (PR), está sendo investigado pela corporação pelo caso.

O nome do policial não foi divulgado. O casal que aparece na gravação também não teve a identidade revelada.

Um policial reformado se machucou no dia 5/01/25 ao tentar salvar seu cachorro, atacado por um pitbull que estava solto e sem focinheira no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Divulgação O pequeno Oreo ficou com quatro feridas após o ataque, realizado pelo cachorro de uma pessoa em situação de rua e que estava sem focinheira. Mas esteve não foi o primeiro, nem o único ataque no ano. Divulgação Afinal, uma menina foi mordida por um pitbull dentro do prÃ³prio condomÃ­nio na Cidade UniversitÃ¡ria, em MaceiÃ³ (AL), no dia 4/01. O tutor do animal, aliÃ¡s, foi preso por ameaÃ§ar e xingar os PM's que fizeram o boletim de ocorrÃªncia. ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo AL2 Já no fim de 2024, dia 25/11, um pitbull atacou um homem e duas cachorras no Bairro São Jorge, em Uberlândia. O animal saiu de uma casa com o portão aberto. Tanto o homem quanto seus bichinhos foram tratados. Acervo pessoal/Reprodução Um cão pitbull também feriu um menino de 7 anos em Xaxim, Santa Catarina, no dia 31/10. A criança brincava na calçada em frente à casa de um amigo quando foi atacada, sofrendo ferimentos no braço direito, no rosto e na barriga. No mesmo dia, um cão pitbull matou uma cadela de pequeno porte em 31/10 no bairro Retiro, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Por serem chocantes, as imagens circularam na imprensa com efeito para embaçá-las. O tutor foi autuado porque o pitbull estava sem focinheira, uma exigência da lei para a proteção do público. Reprodução de vídeo Casos de ataques de pitbull se sucedem no Brasil, onde o desrespeito à lei é constante. A lei estadual determina, afinal, que cães das raças American Pit Bull Terrier, Fila, Rottweiller, Dobermann, Bull Terrier e Dogo Argentino só podem circular com guia de no máximo 1,5 metro e munidos de focinheira. Assim, alguns casos ganham bastante repercussão. Reprodução de redes sociais Em 21/10/2024, uma mulher de 52 anos foi atacada por um cão do vizinho em frente ao edifício onde mora, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O ataque durou quase um minuto, até que um homem conseguiu enforcar o animal. O mesmo pitbull havia atacado outro cachorro três meses antes. Reprodução de vídeo Em 1/5/2024, um pitbull atacou um bebê de 10 meses e uma cachorrinha em Florianópolis. A criança sobreviveu, pois a família conseguiu retirá-la rapidamente do animal, que partiu para cima da cadelinha. As pessoas conseguiram pegar a cachorra, chamada Charlotte, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos. Reprodução redes sociais Veja agora outros tantos casos que já ocorreram: A mãe de um menino de 10 anos, Davi, se jogou sobre um cão pitbull para impedir que o animal matasse seu filho em Nova Odessa (SP). Mesmo assim, o garoto teve a orelha arrancada pelo cachorro. Reprodução redes sociais Pitbull foi capturado pelo Corpo de Bombeiros após atacar animais na comunidade Povoado de Tamanduá, em Itacambira, próximo à cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Divulgação Bombeiros Pitbull invadiu uma escola na Vila do João, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e atacou os alunos no pátio. As crianças subiram no portão para escapar. Reprodução redes sociais O então prefeito de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Drable, foi atacado por um cão da raça pitbull ao tentar ajudar um vizinho. E precisou ser hospitalizado. Reprodução redes sociais Uma idosa de 70 anos foi morta ao ser atacada por três pitbulls em Maitiporã (SP). Ela fazia uma caminhada quando os animais soltos na rua atacaram. Reprodução de vídeo Record Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos do RJ, e foi hospitalizado, com ferimentos na cabeça. Reprodução redes sociais Um engenheiro agrônomo foi atacado por um pitbull no Bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande, cidade do Mato Grosso. Reprodução redes sociais Um homem chamado Kevin Maier usou uma técnica ensinada para se proteger de ataques de onça: erguer o braço para tirar o animal do chão e puxar a língua dele. Foi o que o salvou do ataque de dois cães. Reprodução redes sociais Um pitbull atacou dois cachorrinhos que passeavam com a tutora em Assis (SP). Baby e Luna ficaram com vários ferimentos e por pouco não foram mortos. Divulgação Uma senhora de 74 anos foi morta pelo cachorro do irmão, no Bairro Mundo Novo, em Juiz de Fora (MG). reprodução TV Integração Um técnico de telefonia foi mordido nas pernas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um colega o socorreu jogando a escada de serviço no cachorro, para que ambos pudessem correr para uma loja. reprodução de vídeo. Um pitbull solto na rua, sem coleira de identificação, atacou um homem na cidade de Gandu, no sul da Bahia, aterrorizando quem via a cena. O homem foi hospitalizado. reprodução TV Bahia Um Yorkshire foi morto por um pitbull em Bertioga, no estado de São Paulo. Arquivo Pessoal Copiado do site atribuna.com.br Outro yorkshire, chamado Dedé, foi morto no Rio de Janeiro por um pitbull. arquivo pessoal Nicolas Paz, de 10 anos, teve a panturrilha dilacerada por um pitbull que, segundo moradores, foi abandonado na rua e passou a atacar pessoas na Baixada Fluminense. reprodução tv Um pitbull atacou uma menina de 1 ano em Niterói (RJ). Ela teve a mandíbula fraturada e sofreu ferimentos no rosto e no pescoço. O cão tinha fugido da casa do vizinho, que foi autuado pela polícia por omissão de cautela com o animal reprodução TV Record Um pitbull atacou um comerciante e matou o cãozinho dele, Chocolate (foto), em Três Pontas (MG). Uma senhora já tinha sido atacada na véspera e foi salva por populares. divulgação Equipe Positiva Um pitbull atacou duas jovens da própria casa onde ele havia sido adotado, no Distrito Federal. As vítimas, de 16 e 18 anos, foram feridas na perna, braço e mão. O cão (foto) foi apreendido pela polícia. divulgação CBM-DF Um pitbull só parou de atacar um outro cachorro em São Miguel do Guamá, no Pará, quando recebeu golpes na cabeça. reprodução instagram Um homem quebrou o dedo durante um ataque de pitbull em Linhares (ES). Ele passeava com o cãozinho quando a fera chegou. O dono, ao tentar parar o cão, também foi mordido. reprodução TV A cadelinha Jolie (foto), de 1 ano, foi morta por um pitbull ao passear no Rio de Janeiro. O pitbull pertencia ao dono de uma banca onde eles pararam para ver CDs. Estava sem coleira e sem focinheira. reprodução redes sociais Um pitbull atacou um pequeno chihuahua num restaurante 'pet friendly' (que aceita animais). Um sufoco para salvar o bicho. reprodução Twitter Tutores de cachorros ferozes respondem criminalmente pelos danos causados pelos animais. E podem ser condenados à prisão. Nancy Wong wikimedia commons Os cães da raça pitbull, obrigatoriamente, só podem estar fora de casa usando focinheira. A força da mordida de um pitbull pode chegar a 106,59 kg. Portanto, é crime mantê-los sem a proteção. Adam Jones wikimedia commons Voltar Próximo

O caso começou a ser investigado na sexta-feira (15), quando a corporação tomou conhecimento da gravação. Nesta quarta-feira (20), a Polícia Militar informou que será formalizado um Inquérito Policial Militar (IPM), conduzido pela Corregedoria-Geral da PM, com apoio do núcleo de Maringá (PR).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A PMPR reforça que não compactua com condutas que afrontam os valores, princípios e normas que regem a instituição, nem com atitudes que possam comprometer a imagem da corporação perante a sociedade paranaense", diz o comunicado.

O que diz a lei?