PM é investigado por aparecer em cena de sexo com farda e viatura

Um agente da Polícia Militar do Paraná está sendo investigado pela corporação depois de aparecer em um vídeo fazendo sexo com uma mulher durante uma abordagem. O militar faz parte do 8º Batalhão da Polícia Militar de Paranavaí, no noroeste do estado. O vídeo foi publicado em um site de conteúdo adulto e circulou nas redes sociais.

Nas imagens que motivaram a investigação, o militar aparece fardado, praticando ato sexual com a mulher sobre o capô de uma viatura da PM. O nome do policial não foi divulgado. O casal que aparece na gravação também não teve a identidade revelada.

O caso começou a ser investigado na sexta-feira (15), quando a corporação tomou conhecimento da gravação. Nesta quarta-feira (20), a Polícia Militar informou que será formalizado um Inquérito Policial Militar (IPM), conduzido pela Corregedoria-Geral da PM, com apoio do núcleo de Maringá.

Em nota oficial, a PM afirmou que identificou o policial por meio da Diretoria de Inteligência (DINT), mas não informou se ele foi afastado das funções.

"A PMPR reforça que não compactua com condutas que afrontam os valores, princípios e normas que regem a instituição, nem com atitudes que possam comprometer a imagem da corporação perante a sociedade paranaense", diz o comunicado.

