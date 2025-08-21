Influenciador Hytalo Santos apela ao STF para deixar cadeia e Fux decidirá

Depois de uma derrota no STJ, que manteve sua prisão preventiva na terça-feira, 19, o influenciador Hytalo Santos bateu à porta do STF em uma nova tentativa de deixar a cadeia.

Os advogados de Santos e do marido dele, Israel Natã Vicente, acionaram o Supremo nessa quarta-feira, 20, por meio de um habeas corpus que tramita em segredo de Justiça. O pedido foi distribuído a Luiz Fux.

Denunciado no vídeo viral do influenciador Felca sobre exploração e adultização de crianças nas redes, Hytalo Santos foi preso por ordem da Justiça da Paraíba.

Hytalo e Vicente são suspeitos de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular.