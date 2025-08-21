Professora agride aluno de 4 anos com livros em escola de Caxias do Sul

Um vídeo de câmera de monitoramento divulgado nesta semana mostra uma professora da escola particular Xodó da Vovó agredindo um aluno de 4 anos com uma pilha de livros dentro da sala de aula. O episódio ocorreu na segunda-feira (18) e gerou investigação imediata pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caxias do Sul.



Nas imagens, a professora aparece organizando materiais e dando ordens a um grupo de crianças. Em seguida, ela atinge a cabeça de um menino com uma pilha de livros, que começa a chorar. A educadora limpa o rosto da criança com um papel e ambos saem da sala.

Segundo os pais, a professora inicialmente afirmou que a criança teria se machucado após uma queda no banheiro. Preocupados com a gravidade dos ferimentos, eles levaram o menino a uma dentista, que indicou que os ferimentos não condiziam com a versão apresentada pela educadora. Diante da desconfiança, os pais solicitaram as imagens das câmeras de segurança, que confirmaram a agressão.

A escola informou que a professora foi imediatamente afastada e que as autoridades policiais foram comunicadas. De acordo com a direção da escola, "a família da criança está recebendo todo o apoio necessário".

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso como lesão corporal, que é caracterizada quando alguém provoca dano físico a outra pessoa. Como a vítima tem menos de 5 anos, a lei prevê pena até 14 anos de prisão. A pena pode ser ainda maior se forem comprovadas agressões a outras crianças ou se houver agravantes, como crueldade ou abuso de confiança.

A delegada Thalita Andrich, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caxias do Sul, explicou que o inquérito busca esclarecer todas as circunstâncias do caso, incluindo histórico de agressões da educadora, e determinar responsabilidades legais. Além do registro feito pelos pais, a própria escola formalizou denúncia contra a professora, colaborando com a investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue em apuração e a polícia avaliará se houve agressão a outras crianças. Enquanto isso, a instituição e os familiares acompanham o processo de perto, buscando garantir que o menino e os demais alunos tenham segurança e acolhimento adequados.