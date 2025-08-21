Assine
'EXTORSÃO'

Vendedor cobra mais de R$ 2 mil por caipirinha e é preso no Rio

Turista colombiana denunciou cobrança abusiva e suspeito foi preso por guardas municipais na Praia de Copacabana

Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
21/08/2025 12:20

Caipirinha, bebida típica do Brasil, à base de limão e cachaça
Caipirinha, bebida típica do Brasil, à base de limão e cachaça crédito: rawpixel.com


Um vendedor de 28 anos foi preso nesta terça-feira (19) em Copacabana, Zona Sul do Rio, por aplicar um golpe em uma turista colombiana na compra de uma caipirinha.

Segundo a vítima, o homem passou o cartão diversas vezes na maquininha e, somente depois, ela percebeu que havia sido cobrada em R$ 2.024,75 pela bebida.

Como a turista conseguiu ajuda?

Assustada, a colombiana pediu auxílio a guardas da Unidade de Ordem Pública (UOP) que patrulhavam a orla, na altura do Posto 4. Os agentes localizaram o suspeito ainda na areia da praia e o prenderam em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon, onde o homem foi autuado por estelionato e associação criminosa.

Já houve golpes semelhantes?

A prática de cobranças abusivas contra turistas não é inédita em áreas movimentadas do Rio, especialmente em regiões como Copacabana e Ipanema.

Guardas reforçam que, em casos suspeitos, visitantes devem procurar imediatamente as autoridades.

