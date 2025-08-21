Vendedor cobra mais de R$ 2 mil por caipirinha e é preso no Rio
Turista colombiana denunciou cobrança abusiva e suspeito foi preso por guardas municipais na Praia de Copacabana
compartilheSiga no
Um vendedor de 28 anos foi preso nesta terça-feira (19) em Copacabana, Zona Sul do Rio, por aplicar um golpe em uma turista colombiana na compra de uma caipirinha.
Segundo a vítima, o homem passou o cartão diversas vezes na maquininha e, somente depois, ela percebeu que havia sido cobrada em R$ 2.024,75 pela bebida.
Como a turista conseguiu ajuda?
Assustada, a colombiana pediu auxílio a guardas da Unidade de Ordem Pública (UOP) que patrulhavam a orla, na altura do Posto 4. Os agentes localizaram o suspeito ainda na areia da praia e o prenderam em flagrante.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Leia Mais
O caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon, onde o homem foi autuado por estelionato e associação criminosa.
Já houve golpes semelhantes?
A prática de cobranças abusivas contra turistas não é inédita em áreas movimentadas do Rio, especialmente em regiões como Copacabana e Ipanema.
Guardas reforçam que, em casos suspeitos, visitantes devem procurar imediatamente as autoridades.