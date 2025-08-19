Boca de 09 dirige sem habilitação e é liberado por PM em SP

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O influenciador digital Vinicius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, de 17 anos, foi parado por uma viatura da Polícia Militar de São Paulo enquanto dirigia um carro de aplicativo na madrugada de domingo (17/8), na capital paulista. Mesmo após confessar que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o adolescente foi liberado pelos agentes e ainda posou para fotos com eles.

O influenciador, que fazia uma corrida em um aplicativo, transmitiu o momento em uma live na Twitch. "Eu não tenho carteira, eu não tenho habilitação, não tenho nada. O carro não é meu, tá com multa, tá tudo de errado aqui meu patrão", disse momentos antes de ser abordado.

Nas imagens, é possível ouvir os policiais elogiando os vídeos do influenciador. Um deles chega a dizer: “Da hora seus vídeos, mano”. Em seguida, o adolescente desce do carro, tira fotos com os agentes e grava um vídeo ao lado deles. Antes de ser liberado, ainda recebeu recomendações para “tomar cuidado” e desejou que “Deus abençoe” o trabalho da polícia.

A atitude dos policiais repercutiu nas redes sociais, já que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem possuir CNH é uma infração gravíssima, que prevê multa de R$ 880,41, além da retenção do veículo até que um condutor habilitado seja apresentado. Em casos mais graves, a conduta pode até configurar crime de trânsito.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Militar instaurou um procedimento disciplinar para apurar a conduta dos agentes e as circunstâncias do atendimento.

Após a repercussão das polêmicas mais recentes, a plataforma Twitch desativou temporariamente o canal do influenciador. Em comunicado, a empresa informou que o perfil ficou indisponível por violação das Diretrizes da Comunidade e dos Termos de Serviço.

Histórico de polêmicas

Esta não é a primeira vez que Boca de 09 se envolve em situações polêmicas durante transmissões ao vivo. O influenciador, natural da Bahia, já havia viralizado em outras ocasiões ao aparecer dirigindo sem habilitação e sem idade mínima para conduzir veículos.

Em um dos episódios, foi acusado de racismo religioso ao se recusar a levar uma passageira que saía de um terreiro de candomblé. Em outro, foi abordado por policiais enquanto tentava realizar entregas de delivery também sem habilitação.

Apesar de ser emancipado, a legislação não permite que Vinicius obtenha a CNH antes de completar 18 anos. A emancipação concede alguns direitos civis, como a possibilidade de realizar contratos, mas não autoriza a condução de veículos.

Quem é Boca de 09?

Vinicius Oliveira Santos tem 17 anos e é baiano;

O apelido “Boca de 09” vem de uma expressão usada para quem gosta de fazer fofocas;

Ele atua como influenciador digital, humorista e gamer;

Ficou conhecido em 2023, aos 14 anos, como jogador de Free Fire, conquistando atenção de famosos como Neymar e Messi.

Pesquisa no Google

A busca pela palavra-chave "Boca de 09" disparou nas últimas semanas diante da repercussão sobre o influenciador. O pico aconteceu em 8 de agosto, quando o Instagram suspendeu a conta dele por violar as diretrizes da plataforma. Ele foi acusado à época de intolerância religiosa, ao usar o termo "macumbeira" em um vídeo.

Menor de idade, a busca pelo influenciador mantém uma média de interesse alta nas últimas semanas por prestar serviço de motorista de aplicativo sem ter uma CNH.