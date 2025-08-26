Assine
overlay
Início Gerais
AMEAÇA

Homem se revolta, ameaça funcionários e danifica recepção de hospital; veja

Suspeito quebrou vidro de recepção com golpes de capacete. O tumulto foi gravado por testemunhas e o homem fugiu

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/08/2025 10:59 - atualizado em 26/08/2025 11:19

compartilhe

Siga no
x
Imagens mostram suspeito dando capacetadas no vidro da recepção do hospital, aos gritos
Imagens mostram suspeito dando capacetadas no vidro da recepção do hospital, aos gritos crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 41 anos é procurado pela polícia mineira por causar uma confusão e fugir de um hospital de pronto-socorro em Águas Formosas (MG), na Região do Vale do Mucuri. Vídeos gravados por testemunhas mostram o suspeito xingando e danificando a recepção, causando temor a pacientes e funcionários.

A ocorrência foi registrada no Hospital São Vicente de Paulo, no bairro São Vicente, na tarde do último domingo (24). Conforme o documento, a Polícia Militar foi acionada por funcionários que sofreram ameaças de um homem, que estava agressivo e apresentava sintomas de embriaguez. Ele danificou o vidro da recepção.

Leia Mais

Vídeos gravados por testemunhas mostram o homem dando diversos golpes de capacete no vidro enquanto gritava que “iria voltar”. Segundo o boletim policial, cinco testemunhas disseram que se sentiram ameaçadas enquanto o suspeito chutava e revirava cadeiras.

A ação também foi gravada por câmeras de segurança. Os registros serão utilizados na investigação do caso.

Segundo a PM, o homem reclamava que a mãe dele estava internada há alguns dias no hospital e não havia sido transferida. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem é procurado pelos crimes de dano em hospital e ameaça. Ele foi visto fugindo do hospital usando uma moto preta e ainda não foi localizado. O capacete utilizado nas agressões foi apreendido.

Tópicos relacionados:

ameaca hospital minas-gerais pronto-atendimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay