Homem se revolta, ameaça funcionários e danifica recepção de hospital; veja

Um homem de 41 anos é procurado pela polícia mineira por causar uma confusão e fugir de um hospital de pronto-socorro em Águas Formosas (MG), na Região do Vale do Mucuri. Vídeos gravados por testemunhas mostram o suspeito xingando e danificando a recepção, causando temor a pacientes e funcionários.

A ocorrência foi registrada no Hospital São Vicente de Paulo, no bairro São Vicente, na tarde do último domingo (24). Conforme o documento, a Polícia Militar foi acionada por funcionários que sofreram ameaças de um homem, que estava agressivo e apresentava sintomas de embriaguez. Ele danificou o vidro da recepção.

Vídeos gravados por testemunhas mostram o homem dando diversos golpes de capacete no vidro enquanto gritava que “iria voltar”. Segundo o boletim policial, cinco testemunhas disseram que se sentiram ameaçadas enquanto o suspeito chutava e revirava cadeiras.

A ação também foi gravada por câmeras de segurança. Os registros serão utilizados na investigação do caso.

Segundo a PM, o homem reclamava que a mãe dele estava internada há alguns dias no hospital e não havia sido transferida.

O homem é procurado pelos crimes de dano em hospital e ameaça. Ele foi visto fugindo do hospital usando uma moto preta e ainda não foi localizado. O capacete utilizado nas agressões foi apreendido.