BH: homem dá em cima de mulher casada e é suspeito de matar o marido dela

Um prestador de serviços, de 45 anos, é procurado pela Polícia Militar por ser suspeito de matar a tiros um homem de 31 anos no Bairro Tupi B, na Região Norte de Belo Horizonte (MG), na madrugada dessa terça-feira (26/8). A motivação estaria ligada a conflitos que começaram após o suspeito "dar em cima" da esposa da vítima.

A PM foi acionada por moradores da região que ouviram tiros na Rua Dolores Duran. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada no chão, com diversas marcas de tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Segundo a perícia, o homem tinha marcas de tiro na cabeça e no abdômen, mas não foi possível definir a quantidade exata de tiros. Também foram recolhidas da cena sete cápsulas de calibre .765.

Aos militares, a esposa da vítima contou que não ouviu os barulhos dos tiros e nem viu o esposo sair de casa, mas foi chamada no portão e viu que o marido estava caído no chão.

Uma testemunha relatou que a vítima tinha desentendimentos com um prestador de serviços, que estava “cantando” a mulher. Ainda segundo o relato, a vítima agrediu o prestador com socos e chutes há cerca de 20 dias. As circunstâncias dos episódios não foram descritas no documento policial.

Em uma rua próxima, os policiais encontraram uma câmera de monitoramento que registrou um Ford Ka vermelho percorrendo uma área perto do homicídio mais de uma vez.

De acordo com os registros, os militares foram à casa do suspeito, no bairro São Pedro, no Centro-Sul da capital, e foram recebidos pelo irmão dele. Enquanto o familiar conversava com a PM, recebeu uma ligação do irmão, na qual, em um primeiro momento, afirmou que se entregaria à polícia. Na sequência, disse que não iria ao lugar e só se apresentaria na presença de um advogado.

Até o momento, o suspeito não foi encontrado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.