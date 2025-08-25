Policial penal que matou mulher em Uberlândia tem morte cerebral confirmada

O policial penal Daniel Fernandes Resende teve a morte declarada no fim de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele é apontado como autor dos tiros que mataram a também policial penal Rúbia de Fátima Souza no dia 16 de agosto. O homem foi encontrado com um ferimento à bala na cabeça.

A Polícia Civil ainda investiga o caso, que é tratado como feminicídio seguido de um suicídio. Ainda não se sabe quais seriam os motivos do ataque.

Havia informação de morte cerebral desde as primeiras horas da internação, mas a morte foi confirmada oficialmente seis dias depois. Ele seguia internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Segundo a Polícia Militar (PM), no dia do crime um vizinho acionou a corporação ao ouvir som de tiros. Militares precisaram arrombar a porta do apartamento, no Bairro Carajás, e encontraram a mulher caída no sofá, coberta de sangue, com múltiplas perfurações de arma de fogo.

O homem estava sentado próximo à mesa de jantar, também ferido. A arma utilizada no crime, registrada em nome do policial, estava no chão e foi recolhida para perícia. Eles estavam juntos há cerca de um ano e trabalhavam no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia

