Gerais

Homem tenta desarmar policial em parque e é baleado no pé

Contra o suspeito havia mandado de prisão, expedido pela Comarca de Potirendaba (SP)

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
25/08/2025 19:02

Homem tentou tirar a arma do policial em parque mas o militar reagiu crédito: Rodrigo Portari/DivulgaÃ§Ã£o

 Um homem, de 33 anos, tentou reagir a uma abordagem da Polícia Militar (PM) de Frutal, no Parque dos Lagos e acabou baleado no pé. O militar não ficou ferido.

 O homem teria tentado tirar a arma de um policial militar, na noite deste sábado (23/8), e ele reagiu.

O suspeito foi levado para hospital e, após o atendimento médico, detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal (MG), Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), havia um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela comarca de Potirendaba (SP). "Após os procedimentos de polícia judiciária, realizados pela Delegacia de Plantão em Frutal, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça", complementou.

