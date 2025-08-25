Homem tenta desarmar policial em parque e é baleado no pé

Um homem, de 33 anos, tentou reagir a uma abordagem da Polícia Militar (PM) de Frutal, no Parque dos Lagos e acabou baleado no pé. O militar não ficou ferido.

O homem teria tentado tirar a arma de um policial militar, na noite deste sábado (23/8), e ele reagiu.

O suspeito foi levado para hospital e, após o atendimento médico, detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Frutal (MG), Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), havia um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela comarca de Potirendaba (SP). "Após os procedimentos de polícia judiciária, realizados pela Delegacia de Plantão em Frutal, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça", complementou.