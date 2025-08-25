Bêbado, passageiro vomita em carro de aplicativo e ainda agride motorista
Motorista disse que perdeu dois dias de trabalho para higienizar o veículo
Por reclamar de um passageiro, que vomitou dentro de seu carro, o motorista de aplicativo, L. M., de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, acabou sendo agredido.
O fato ocorreu na madrugada de domingo (24/8). O motorista foi atender a um chamado e ao chegar no local, percebeu que o passageiro estava embriagado. Mesmo assim decidiu aceitar a corrida e permitiu a entrada do cliente.
Tão logo iniciou a corrida, o passageiro começou a vomitar, sujando o banco e a porta do veículo. O motorista reclamou, dizendo que iria perder a noite e, possivelmente o dia seguinte de serviço para limpar o vômito. Neste momento, o passageiro zombou do motorista e o agrediu fisicamente.
O motorista conseguiu parar uma viatura e pedir socorro. A polícia obrigou o passageiro a pagar a corrida, no valor de R$ 30 mas, mesmo sim, o motorista reclamou que teve prejuízo.