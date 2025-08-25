Bêbado, passageiro vomita em carro de aplicativo e ainda agride motorista

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Por reclamar de um passageiro, que vomitou dentro de seu carro, o motorista de aplicativo, L. M., de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, acabou sendo agredido.

O fato ocorreu na madrugada de domingo (24/8). O motorista foi atender a um chamado e ao chegar no local, percebeu que o passageiro estava embriagado. Mesmo assim decidiu aceitar a corrida e permitiu a entrada do cliente.

Tão logo iniciou a corrida, o passageiro começou a vomitar, sujando o banco e a porta do veículo. O motorista reclamou, dizendo que iria perder a noite e, possivelmente o dia seguinte de serviço para limpar o vômito. Neste momento, o passageiro zombou do motorista e o agrediu fisicamente.

O motorista conseguiu parar uma viatura e pedir socorro. A polícia obrigou o passageiro a pagar a corrida, no valor de R$ 30 mas, mesmo sim, o motorista reclamou que teve prejuízo.