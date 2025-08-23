Cão escala árvore, fica preso a 10 metros de altura e precisa ser resgatado
O caso ocorreu na Zona Rural de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas
Um cão chamado Alfredo escalou uma árvore e ficou preso a cerca de 10 metros de altura. Sem conseguir descer, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã dessa sexta-feira (22/8). A aventura nas alturas ocorreu na Zona Rural de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba.
De acordo com a corporação, a árvore escalada estava inclinada sobre um córrego. Ao ficar preso e impossibilitado de descer, Alfredo ficou em risco, informou o Corpo de Bombeiros.
A guarnição utilizou equipamentos e técnicas de salvamento em altura para realizar o resgate com segurança. O cão foi resgatado sem ferimentos e entregue aos tutores, que residem em uma chácara onde ocorreu o fato.