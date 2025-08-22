Assine
BH terá vacinação de cães e gatos contra a raiva neste sábado (23/8)

Doses do imunizante serão disponibilizadas em cerca de 300 pontos, distribuídos por todas as regionais da capital mineira

22/08/2025 20:28

O Departamento de Agricultura dos EUA exige que cães viajando para a Colômbia tenham um atestado de saúde assinado por um veterinário e um comprovante de vacinação contra a raiva.
Devem receber a vacina cães e gatos a partir de três meses de idade, inclusive fêmeas gestantes crédito: freepik

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promoverá neste sábado (23/8), das 8h às 17h, a vacinação de cães e gatos contra o vírus da raiva. As doses serão disponibilizadas em cerca de 300 pontos, distribuídos por todas as regionais da cidade. Desse total, sete unidades terão com ambientes reservados para a imunização de felinos mais ariscos.

Os endereços dos locais de vacinação estão disponíveis no Portal da Prefeitura. O imunizante, fundamental para manter o vírus da raiva sob controle, deve ser aplicado em cães e gatos a partir de três meses de idade, inclusive em fêmeas gestantes. 

A PBH orienta que os cães sejam levados aos locais de vacinação com guia ou coleira, sempre conduzidos por adultos. Os gatos devem ser transportados em caixas específicas. Após a aplicação do imunizante, a orientação é que os animais evitem esforços físicos e sejam mantidos em casa, na sombra, com água e alimentação disponíveis.

Vacina disponível o ano todo

A vacina antirrábica animal é oferecida ao longo de todo o ano pela rede SUS-BH nos cinco Centros de Esterilização de Cães e Gatos e no CCZ. 

