Assine
overlay
Início Gerais
Gerais

Cachorro é encontrado morto após ser amordaçado e ficar sob calor

O cão tinha uma mordaça feita com um lacre de plástico e uma fita; Tratava-se de um animal sem tutor, cuidado pela comunidade

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
22/08/2025 17:44

compartilhe

Siga no
x
Cachorro é encontrado morto após ser amordaçado e ficar sob calor
Cachorro é encontrado morto após ser amordaçado e ficar sob forte calor crédito: Reprodução/Redes sociais

Um cachorro que ficou horas amordaçado e preso sob o sol foi encontrado morto em Brasilândia de Minas (MG), Noroeste do estado, nessa quarta-feira (21/8). Os responsáveis pelos maus-tratos são procurados.


O animal estaria desde a manhã preso na rua Feliciano Augusto, no bairro Planalto. Imagens colhidas pela Polícia Militar mostram pessoas tentando ajudar o cachorro durante a tarde de quinta (22/8).

Leia Mais


O cão tinha uma mordaça feita com um lacre de plástico e uma fita e estava preso. Mesmo com a retirada da mordaça, o animal já estava debilitado. À noite, o corpo dele foi achado em um terreno baldio, deitado sobre um cano de irrigação.


Uma equipe veterinária do Centro de Controle de Zoonoses do Município avaliou que a causa da morte pode ter sido desidratação e fadiga devido ao tempo prolongado de exposição ao calor e à impossibilidade de beber água por causa da mordaça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O caso foi denunciado para a PM como maus-tratos.



Tópicos relacionados:

maus-tratos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay