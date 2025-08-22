Cachorro é encontrado morto após ser amordaçado e ficar sob calor

Um cachorro que ficou horas amordaçado e preso sob o sol foi encontrado morto em Brasilândia de Minas (MG), Noroeste do estado, nessa quarta-feira (21/8). Os responsáveis pelos maus-tratos são procurados.



O animal estaria desde a manhã preso na rua Feliciano Augusto, no bairro Planalto. Imagens colhidas pela Polícia Militar mostram pessoas tentando ajudar o cachorro durante a tarde de quinta (22/8).



O cão tinha uma mordaça feita com um lacre de plástico e uma fita e estava preso. Mesmo com a retirada da mordaça, o animal já estava debilitado. À noite, o corpo dele foi achado em um terreno baldio, deitado sobre um cano de irrigação.



Uma equipe veterinária do Centro de Controle de Zoonoses do Município avaliou que a causa da morte pode ter sido desidratação e fadiga devido ao tempo prolongado de exposição ao calor e à impossibilidade de beber água por causa da mordaça.

O caso foi denunciado para a PM como maus-tratos.





