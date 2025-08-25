Assine
overlay
Início Gerais
BUSCAS

Jovem desaparece ao entrar em área de mata para procurar cavalo

Equipe com cães farejadores do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, realiza as buscas

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
25/08/2025 17:43

compartilhe

Siga no
x
Jovem desaparece após entrar em área de mata de MG para procurar cavalo
Bombeiros usam cachorros na tentativa de localizar jovem que está desaparecida em mata de Uberaba crédito: 8º BBM/Divulgação

Um jovem de 21 anos está desaparecido desde domingo (24/8) após entrar em área de mata em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para procurar um cavalo.

Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), as buscas estão sob responsabilidade de equipe do Canil da corporação, que é composta por três bombeiros  e três cães farejadores.

Leia Mais

A área de mata que o jovem desapareceu fica localizada ao lado do Conjunto José Barbosa. Ainda de acordo com o 8º BBM, o local das buscas é de difícil acesso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A assessoria de imprensa do 8º BBM foi procurada na tarde desta segunda-feira (25/8) sobre a atualização do caso, mas até a publicação desta reportagem não havia respondido.

Tópicos relacionados:

cbmmg desaparecimento minas-gerais triangulo-mineiro uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay