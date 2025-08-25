Jovem desaparece ao entrar em área de mata para procurar cavalo

Um jovem de 21 anos está desaparecido desde domingo (24/8) após entrar em área de mata em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para procurar um cavalo.

Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), as buscas estão sob responsabilidade de equipe do Canil da corporação, que é composta por três bombeiros e três cães farejadores.

A área de mata que o jovem desapareceu fica localizada ao lado do Conjunto José Barbosa. Ainda de acordo com o 8º BBM, o local das buscas é de difícil acesso.

A assessoria de imprensa do 8º BBM foi procurada na tarde desta segunda-feira (25/8) sobre a atualização do caso, mas até a publicação desta reportagem não havia respondido.